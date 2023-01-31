Samanyolu Haber /Gündem / ‘Feridun’ şarkısı İnsanlık ve Kardeşlik Sembolü Oldu /31 Ocak 2023 14:35

‘Feridun’ şarkısı İnsanlık ve Kardeşlik Sembolü Oldu

Ege'de boğulan 8 yaşındaki Feridun Maden için şarkı yapan sanatçı Süvari Öztürk, Birleşmiş Milletler Uluslararası İnsan Kardeşliği Günü kapsamında Norveç Müzik Akademisi'nde düzenlenen Çeşitlilik Galası'na davet edildi.

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Dünya genelinden insanlık, barış ve kardeşlik temalı sanat icra eden yirmiye yakın müzisyenin seçilerek davet edildiği ve 3 Şubat 2023 tarihinde yapılacak olan galaya şimdiden ilgi çok yoğun. 

Süvari Öztürk'ün, Türkiye'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle ailesi ile Yunanistan'a göçerken Ege Denizi'nde boğulan Feridun Maden için, Yunan müzisyen Fotis Anagnostou ile birlikte yaptığı ve  sonrasında 'ENKAZ' albümünde de yer verdiği Feridun, Ah Yavrucuğum (Feridun, Ah Pedi Mu) şarkısı galanın açılış eseri olarak seçildi.



Etnik kimliklerin istismar edilerek toplumların ayrıştırıldığı, halkların birbirinden uzaklaştırıldığı bu  dönemde, Türkiyeli bir müzisyenin eserini Yunan bir müzisyenle paylaşıp ortak duygularda  buluşmasının, ve klibin sonunda, adaletsizlik ve zulüm sonucu can veren çocukların kimliklerine bakılmaksızın hep birlikte anılmasının bu seçimde özellikle etkili olduğu ifade edildi. 

Farklılıklar Galası'nda takdim esnasında Feridun'un hikayesi İngilizce ve Norveççe olarak anlatılacak ve şarkının klibi izlenirken şarkı müzisyenler tarafından Yunanca ve Türkçe olarak canlı icra edilecek.


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