Fethullah Gülen Hocaefendi 'maden kazası' ile ilgili taziye mesajı yayınladı

Bartın'da maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonrasında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 41 oldu. Bir çok yaralı işçide çeşitli hastanelerde tedavi altında .







Fethullah Gülen Hocaefendi hayatını kaybenem işçiler için taziye, yaralılar için de geçmiş olsun mesajı yayınladı





İşte Fgulen.org internet sitesinde yayınlanan mesajın tamamı





Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda işçinin yaralandığı patlama haberini derin bir üzüntü ile aldım. Maden ocağında ailesinin geçimini temin etmek için yüzlerce metre derinlikte zor şartlar altında çalışan isçilerimizin ve ailelerinin böyle bir felakete maruz kalması hepimizin içini yaktı.





Patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, onların yakınları ve Amasra halkı başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Cenâb-ı Erhamür-Râhimin vefat edenleri rahmetiyle kuşatsın, yaralanan madencilerimize acil şifalar lütfetsin, ailelerine sabır ve metanet versin.





Bu felaket, maalesef çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği ilk maden kazası değil. Bu elim vakıa insan hayatının değeri ve onu korumak için alınması gereken tedbirler mevzuunda bir ihtar edici olarak değerlendirilmelidir. Bu vesile ile herkesi, tedavi görmekte olan yaralı işçiler ve ailelerinin bu zor zamanlarında dualarla yardımlarına koşmaya davet ediyorum.