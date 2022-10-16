Samanyolu Haber /Dünya / Scholz: AB, 36 devletli güçlü bir yapı olmalı /16 Ekim 2022 01:04

Scholz: AB, 36 devletli güçlü bir yapı olmalı

Berlin'de düzenlenen Avrupa Sosyalistleri Kongresi'nde konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dış politikanın yanı sıra vergi politikası gibi diğer alanlardaki kararlarda da oybirliği ilkesinin kademeli olarak kaldırılması gerektiğini ifade etti. .

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB) genişletilmesi istedi. Alman Şansölye, "AB'nin genişlemesi konusunda kararlıyım. AB'nin doğuya doğru büyümeye devam etmesi hepimiz için bir kazan-kazan olacaktır." dedi.

AB’nin dünyada daha ağırlığı olan bir yapıya kavuşması gerektiğini kaydeden Scholz, şunları dile getirdi; "Bu konuda ikna etmemiz gereken çok kesim olduğunu biliyorum. Ancak şunu da açıkça söylüyorum: Eğer hedefimiz jeopolitik bir Avrupa'ysa çoğunluk kararları bir kazançtır, egemenlik kaybı değil. 27, 30, 36 devletli, 500 milyondan fazla özgür ve eşit vatandaşı olan bir AB, dünyada ağırlığını daha da güçlü bir şekilde hissettirebilir." 

AB'nin halihazırda 27 üyesi bulunuyor ve halihazırda Birlik içerisinde kararların çoğu, oybirliğiyle alınabiliyor.

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