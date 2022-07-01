Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi’nin son kitabı Hac çıktı /01 Temmuz 2022 15:04

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin son kitabı Hac çıktı

Muhterem M. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kaleme almış olduğu "İlahi davete icabet - HAC" adlı kitabı çıktı

SHABER3.COM

M. Fethullah Gülen Hocaefendi imzalı İlahi Davete İcabet Hac kitabı SüreyyaKitap’tan çıktı. 

Bu eser, Hocaefendi’nin, 1978’de I·zmir Bornova Merkez Camii’nde verdiği hac konulu vaaz ve hutbelerden derlendi. Kitabın temelini bu vaaz ve hutbeler olus¸turmakla
beraber, yazarın farklı zaman ve zeminlerde yaptığı sohbetlerden de eklemeler yapıldı.

Kitap, bir giris¸ ve u¨c¸ ana bo¨lu¨mden olus¸uyor. Bunları da u¨c¸ kısımdan olus¸an bir ek bo¨lu¨m takip ediyor. Giris¸ bölümünde; haccın tarihi, farziyeti, o¨nem ve fazileti ele alınıyor.
“Haccın Hikmetlerine Yolculuk” adını tas¸ıyan Birinci Bo¨lu¨m’de; o¨nce, I·sla^m’da aklın yeri,degˆeri ve o¨nemine degˆiniliyor. Bo¨ylelikle haccın hikmet boyutunun oturdugˆu zemin
anlatılıyor. Daha sonraki kısımda ise haccın hikmetleri u¨zerinde duruluyor.

I·kinci Bo¨lu¨m; “Haccın Hakkını Verme” bas¸lıgˆını tas¸ıyor ve do¨rt kısımdan olus¸uyor. Sırasıyla; hacca gitmeden o¨nce, hac esnasında ve hac vazifesini tamamladıktan sonra
yapılması gerekenler anlatılıyor. Son kısımda, Ka^inatın I·ftihar Tablosu ve Hazreti Muhammed’in (SAV) mu¨barek kabrini ve Medine-i Mu¨nevvere’yi ziyaretin o¨nemi u¨zerinde
duruluyor.

U¨c¸u¨ncu¨ Bo¨lu¨m’de; farklı zamanlarda muhterem mu¨ellifin bizzat kaleminden do¨ku¨len do¨rt makale ve bir s¸iir yer alıyor. Ek bölümünde ise Hacla ilgili yer ve kavramlar, Peygamber
Efendimiz’in (SAV) veda haccı, Hac ve umrenin kısaca yapılıs¸ keyfiyeti yer alıyor.

Bu kitapta pek c¸ok detay ve kavramdan oluşan hac ibadetinin ifade ettigˆi ma^na^lar, haccın hikmetleri ve ideal ma^na^da bir hac yapabilmek ic¸in gerekli olan bilgileri bulabilirsiniz.
Haccın teknik tafsilatı, kavramları, haccın yapılıs¸ keyfiyeti ve fıkhi^ hu¨ku¨mleri gibi konular ise bu kitabın konusu dışındadır.
Hac ve kurban ibadetini eda etme mevsiminin yaklaştığı bugünlerde muhterem M.Fethullah Gülen imzalı bu eser, sizin için bir rehber görevi görebilir.

Kitaba ulaşmak için:


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fethullah Gülen Hocaefendi’nin son kitabı Hac çıktı Sonraki Haber >>

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Karl Marx oldu Kars Mark

Karl Marx oldu Kars Mark

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:29:33