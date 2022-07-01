Fethullah Gülen Hocaefendi’nin son kitabı Hac çıktı

M. Fethullah Gülen Hocaefendi imzalı İlahi Davete İcabet Hac kitabı SüreyyaKitap’tan çıktı.





Bu eser, Hocaefendi’nin, 1978’de I·zmir Bornova Merkez Camii’nde verdiği hac konulu vaaz ve hutbelerden derlendi. Kitabın temelini bu vaaz ve hutbeler olus¸turmakla

beraber, yazarın farklı zaman ve zeminlerde yaptığı sohbetlerden de eklemeler yapıldı.





Kitap, bir giris¸ ve u¨c¸ ana bo¨lu¨mden olus¸uyor. Bunları da u¨c¸ kısımdan olus¸an bir ek bo¨lu¨m takip ediyor. Giris¸ bölümünde; haccın tarihi, farziyeti, o¨nem ve fazileti ele alınıyor.

“Haccın Hikmetlerine Yolculuk” adını tas¸ıyan Birinci Bo¨lu¨m’de; o¨nce, I·sla^m’da aklın yeri,degˆeri ve o¨nemine degˆiniliyor. Bo¨ylelikle haccın hikmet boyutunun oturdugˆu zemin

anlatılıyor. Daha sonraki kısımda ise haccın hikmetleri u¨zerinde duruluyor.





I·kinci Bo¨lu¨m; “Haccın Hakkını Verme” bas¸lıgˆını tas¸ıyor ve do¨rt kısımdan olus¸uyor. Sırasıyla; hacca gitmeden o¨nce, hac esnasında ve hac vazifesini tamamladıktan sonra

yapılması gerekenler anlatılıyor. Son kısımda, Ka^inatın I·ftihar Tablosu ve Hazreti Muhammed’in (SAV) mu¨barek kabrini ve Medine-i Mu¨nevvere’yi ziyaretin o¨nemi u¨zerinde

duruluyor.





U¨c¸u¨ncu¨ Bo¨lu¨m’de; farklı zamanlarda muhterem mu¨ellifin bizzat kaleminden do¨ku¨len do¨rt makale ve bir s¸iir yer alıyor. Ek bölümünde ise Hacla ilgili yer ve kavramlar, Peygamber

Efendimiz’in (SAV) veda haccı, Hac ve umrenin kısaca yapılıs¸ keyfiyeti yer alıyor.





Bu kitapta pek c¸ok detay ve kavramdan oluşan hac ibadetinin ifade ettigˆi ma^na^lar, haccın hikmetleri ve ideal ma^na^da bir hac yapabilmek ic¸in gerekli olan bilgileri bulabilirsiniz.

Haccın teknik tafsilatı, kavramları, haccın yapılıs¸ keyfiyeti ve fıkhi^ hu¨ku¨mleri gibi konular ise bu kitabın konusu dışındadır.

Hac ve kurban ibadetini eda etme mevsiminin yaklaştığı bugünlerde muhterem M.Fethullah Gülen imzalı bu eser, sizin için bir rehber görevi görebilir.





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