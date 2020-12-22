Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Yeni Kitabı “İstikamet Çizgisi” çıktı

Kırık Testi serisinin 17.si olarak yayınlanan eser, Hocaefendi’nin 2008-2013 tarihleri arasında yapmış olduğu ve Allah’a kulluğun esasları, tahkiki imanı elde etmenin yolları, mana köklerimizden çıkardığımız değerler ve bunları tanıştırırken riayet edilmesi gereken üslup, İslam’ın doğru anlaşılması ve yaşanması adına farklı değerlendirmeler, mü’minin nitelikleri ve sahip olması gereken karakter, mefkûre muhacirlerinin yürüdüğü yolun özellikleri, aidiyet mülahazasının dini hareketlere vereceği zaralar, sıdk, nifak ve takiyye kavramları hakkında değerlendirmelere yer veriyor.







Hocaefendi ve ilham verdiği hareket, yaklaşık yarım asırdır hem Türkiye’de hem de dünyanın farklı coğrafyalarında açtığı eğitim müesseseleriyle, yetiştirdiği donanımlı nesillerle olduğu kadar çok farklı kültürlere özgü geliştirdiği projelerle de adından söz ettirmektedir. Bu yönüyle hizmet hareketi saygıya hasret kalan çağımızda karşılıklı saygı ve barış anlayışı etrafında şekillenecek yeni bir dünyanın en önemli aktörlerinden birisi haline gelmiştir. Bu açıdan İstikamet Çizgisi, varlık sahnesine çıkışının üzerinden yarım asır geçmesine rağmen doğru bildiği değerlerden ödün vermeksizin yürüyen bir hareketin başarı hikâyesidir.





Bilindiği üzere “istikamet” M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin üzerinde durduğu ve önem atfettiği kavramlardan birisi. Hocaefendi, yeryüzünde adaletin sağlanmasını istikamet ve adalet düşüncesine bağlı görmektedir. Yine insanların hem kendi nefislerine karşı hem de halka karşı adalet ve istikamet içinde bulunmasını kulluğun zaruri bir sonucu olarak değerlendirmektedir. Adalet duygusunun zedelendiği toplumlarda toplumsal barış sarsılır ve haklar ayaklar altına alınır ve Cenab-ı Hak da bir kısım zalimlerin eliyle onları cezalandırır.





Bir asra yaklaşan çilekeş bir ömrün karihasından çıkan kitap farklı tarihlerde yapılan sohbetlerin derlemesinden oluşsa da aslında birkaç temel konu üzerinde duruyor: Allah’a kulluk, tahkiki iman, İslam’ın doğru anlaşılması ve yaşanması, mü’minin sahip olması gereken nitelikler, mefkûre muhacirlerinin yürüdüğü yolun özellikleri…





İslam’ın temel kavramları olan iman, istikamet ve adalet düşüncesi üzerine örgülenen “İstikamet Çizgisi”, güçlü irade isteyen dört amelin açıklamasıyla sona eriyor: öfke anında affetmek, darlık zamanında cömertlik, günahla baş başa kaldığında iffetli olmak ve zor zamanda hakkı söylemek.



