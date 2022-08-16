Samanyolu Haber /Spor / FIFA Hindistan'ın üyeliğini askıya aldı /16 Ağustos 2022 12:47

FIFA Hindistan'ın üyeliğini askıya aldı

FIFA, Hindistan Futbol Federasyonu'nun üyeliğini askıya aldığını açıkladı.

SHABER3.COM

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Hindistan Futbol Federasyonu'nun (AIFF) üyeliğini askıya aldığını duyurdu. FIFA'dan yapılan açıklamada, federasyonun bağımsız üyelerine dışarıdan yapılan müdahale gerekçesiyle AIFF'in üyeliğinin oy birliğiyle askıya alındığı belirtildi.

Hindistan'da görevden uzaklaştırılan AIFF İcra Komitesi üyelerinin bağımsız bir kurulun yetkisiyle yeniden yönetimi devralması halinde söz konusu cezanın kaldırılacağı açıklandı.

17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nın yeri değişecek
Mevcut koşullarda, 11-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 2022 FIFA 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'na planlandığı gibi Hindistan'ın ev sahipliği yapamayacağı belirtildi.

FIFA'nın, Hindistan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iletişim halinde olduğu, gereken önlemlerin alınmaması halinde söz konusu organizasyonun başka bir ülkede düzenlenmesi için çalışmalara başlanacağı bildirildi.

Seçimler ertelenmişti
AIFF'in Aralık 2020 yılında düzenlemesi gereken yönetim kurulu ve başkanlık seçimleri çeşitli gerekçelerle ertelenmiş ve konu mahkemeye taşınmıştı. Hindistan Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında aldığı kararla, AIFF İcra Komitesi'nin üyeliklerini geçersiz kılarak, federasyon yönetimi için üç üye atamıştı.
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