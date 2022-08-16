İBB, KHK’lılarda mevzuata sığındı: Mecbur kaldık, risk alamazdık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “İBB’de 557 terörist var” demesinin ardından başlayan soruşturma sonrasında 50’ye yakın KHK’lı tazminatsız işten atılmıştı. İşçiler, İBB’nin iktidarın baskısından çekinerek kendilerini ‘hukuksuz’ şekilde işten çıkarıldıklarını savunarak eylem başlatmıştı.





İşten çıkarılanlar arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidara geldiklerinde görevlerine yeniden atama sözü verdiği bazı ‘barış akademisyenleri’ de var. Akademisyenler, bu sözlere rağmen atıldıklarını belirtirken, Başkan Ekrem İmamoğlu bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor.





‘Siyaseten yanlış ama…’

İBB yönetimi sessizliğini bozdu. Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan İBB İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, söz konusu adımlarını “Kendimizi hâkim yerine koyma şansımız yok. Politika üretemeyiz. Uymak zorunda kaldığımız mevzuat bizi mecbur etti” sözleriyle savundu.





Kararı İBB’de kurulan ve memurlardan oluşan bir komisyonun verdiğini belirten Duman, şunlaır kaydetti: “CHP’nin siyaseten savunduğu konu, bunun hukuksuz olduğu yönünde. Ama siyasi söylemle hukuki yazı arasında tercih yapamaz kamu kurumu. Siyasetin görevi yasal düzenlemeyi yapmak ya da yaptırmak yada yapabilecek gücü kazanıp düzeltmektir. İnsanları mağdur eden bir süreç olduğu kesin ama kamu kurumunun inisiyatif olma şansı yok.”





‘Bu riski alma şansımız yok’

İşçiler, mevzuatın işe girdiklerinde de aynı olduğunu hatırlatarak bu kararın iktidarın baskısından korkulduğu için alındığını savunuyor. İBB’den Duman da bu yorumu destekleyen şu sözleri kullandı: “Terörle iltisaklı olmasa bile hemen her şeyi teröre bağladıkları ortamda bir faaliyeti soruşturma konusu haline gelmiş insanı tutmamız halinde limitsiz bir güç kullanılıyor İBB’nin üzerinde. Bu riski hukuken alma şansımız yok. Biz çalışanlara söyledik; işe iade davasını kazanıp gelin, yüzde yüz uyarım. Ama bana hâkimlik yaptıramazsınız. Hâkimlik yapmaya kalktığım an Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğiyle ilgili süreçte risk alamam.”