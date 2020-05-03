[Fikret Kaplan anlattı] Bediüzzaman'ın Barla Hayatı ve Risale-i Nurlar’ın yazılması

Samanyoluhaber yazarı Fikret Kaplan, YouTube kanalı Sera'da vefatının 60'ncı yıl dönümünde Üstad Bediüzzaman hazretlerini anlatmaya devam ediyor. Serinin altıncı bölümünde Kaplan, Bediüzzaman Hazretlerinin Barla hayatını anlattı.

















Fikret Kaplan'ın anlattığı Bediüzzaman'ın hayatından başlıklar...





* Bediüzzaman, dönemin diğer hiçbir âlimine benzemediği gibi ortaya koyduğu eserler ve çözümlerle de tamamen farklıydı. Zehirlemeler, sürgünler, hapisler Üstad’ı hizmetlerinden asla vazgeçirmezdi. Bunu bildikleri için Bediüzzaman’ı kimsenin ulaşamayacağı uzak, uçsuz bucaksız bir yere sürerek unutturmak istediler.





* Bu amaçla, Üstad Bediüzzaman Said Nursî’yi 1 Mart 1927 yılında Ramazan’dan üç gün önce Isparta’nın bir beldesi olan Barla’ya sürgün ettiler. Burada, Bediüzzaman’ın dünyayla ilişkisi kesildi. Fakat her şeyin Rabbi olan Allah’la irtibatı asla kesilmedi.





* Üstad’ın Barla’da sekiz buçuk yıl mecburi ikamete tabi tutulduğu iki odadan ibaret ev zamanla bir nur dershanesi haline gelecekti. Bu nur dershanesinin altında, daima akan bir çeşme ve önünde de eve bitişik, çok kalın ve üç sütun hâlinde semaya yükselen muhteşem bir çınar ağacı vardı.





* Sekiz sene hiç gücendirmeden sebat ve sadakatle Bediüzzaman’ın hizmetinde bulunan Sıddık Süleyman… Onun Cennet Bahçesi…





* Risale-i Nurlar’ın Zuhuru… Risale-i Nur Nedir?





* Risaletü’n-Nur, Kur’ân’ın bir manevî mu’cizesi olarak imanın esasatını kurtarıyor ve mevcud imandan istifade cihetine değil, belki çok deliller ve parlak burhanlar ile imanın ispatına ve tahkikine ve muhafazasına ve şüphelerden kurtarmasına hizmet ettiğinden; herkese bu zamanda ekmek gibi, ilâç gibi lazım…





* Risale-i Nur Nasıl Yazıldı?





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