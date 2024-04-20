Filistin Yönetimi lideri Abbas: ABD'yle ilişkiler gözden geçirilecek

Gazete Duvar'da yer alan habere göre ABD'nin BMGK'de veto hakkını kullanmasını eleştiren Mahmud Abbas, söz konusu adımı 'hayal kırıklığı yaratan, müessif, utanç verici, sorumsuz ve haksız' sözleriyle anlattı.







Filistin Yönetimi lideri Abbas, ABD'nin Filistin sorununa adil bir çözüm bulunmadan Orta Doğu'da istikrar sağlanmayacağını fark etmesinin gerekli olduğunun da altını çizdi.





Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas, Filistin'in BM üyelik başvurusunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) daimi üye ABD tarafından reddedilmesi hakkında açıklama yaptı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan Abbas, "Filistin liderliği, halkımızın çıkarlarının, davamızın ve haklarımızın korunduğundan emin olacak şekilde Birleşik Devletler ile ikili ilişkileri yeniden gözden geçirecek" dedi.ABD'nin vetosunu 'Filistin halkının hakları, tarihi, toprakları ve kutsallarına yönelik küstah bir saldırganlık' olarak nitelendiren Filistin Yönetimi lideri, bu vetonun aynı zamanda 'uluslararası toplumun iradesine' de karşı olduğunu vurguladı.Mahmud Abbas, "Dünya, uluslararası hukukun uygulanmasını onaylayıp Filistin haklarının yanında dururken, Amerika, işgali desteklemeyi sürdürüyor ve İsrail'i soykırım savaşını durdurmaya zorlamayı reddediyor" diyerek ABD'nin İsrail'e 'çocukları öldüren ve evleri yok eden silahlar ve finansman sağladığını' kaydetti. Abbas, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birleşik Devletler, tüm uluslararası kanunları ihlal etti ve iki devletli çözüm ile bölgede barışı sağlama konusunda verdiği tüm sözleri bir kenara bıraktı."Öte yandan, Karayip ülkesi Barbados yönetimi, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı. Barbados Dışişleri Bakanı Kerrie Symmonds, yaptığı açıklamada, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldıklarını söyledi. Symmonds, "Filistin'i bir devlet olarak tanımadan nasıl iki devletli bir çözüm istediğimizi söyleyebiliriz?" ifadesini kullandı.Filistin'i devlet olarak tanıma kararının Barbados'un İsrail ile ilişkilerini etkilemeyeceğini belirten Symmonds, ülkesinin BM'de her zaman iki devletli çözümü savunduğunu kaydetti. Symmonds, ülkesinin şu ana kadar Filistin'in devlet olarak tanımamasını eleştirerek, bu 'hatayı' düzeltmenin vaktinin geldiğini belirtti.Filistin, 2011'de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin'e 2012 yılında BM 'daimi gözlemci statüsü' verilmişti. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu.Guterres de 3 Nisan'da BMGK'ye mektup yazarak, Filistin'in talebinin gündeme alınması çağrısı yapmıştı. Filistin'in BM'ye tam üyeliği için BMGK'de müzakereye açılan karar tasarısı, daimi üye ABD'nin vetosuyla reddedilmişti. ABD'nin 'hayır' oyu kullandığı tasarıya, İngiltere ve İsviçre 'çekimser', Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvador, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya 'evet' oyu vermişti.