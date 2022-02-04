Filmleri aratmayan geri itme hikayesi: Ölümü iliklerine kadar hissetti

Alman resmi kanalı ZDF’nin internet sitesinde Alexandra Senfft imzasıyla yayımlanan makalede Almanya Leipzig’de yaşarken Yunanistan’a tatile giden Suriyeli sığınmacının başına gelenler anlatıldı. 31 yaşındaki İbrahim B’nin Suriye’de zulüm gördüğü ve ağır travma geçirdiği için “uluslararası koruma statüsüne sahip bir kişi” olduğunun altı çizildi.







ALMAN VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU HAKKI KAZANACAKTI

7 yıldır Leipzig’de yaşayan İbrahim B.’nin belirli şartlar yerine getirilmesi halinde yakında Alman vatandaşlığına başvurmaya hak kazanacağı hatırlatılarak, “Keşke geçen yıl Yunanistan’a tatile gitmeseydi. Evros bölgesinde kaçtığından beri görmediği bir akrabasıyla tanışmak istedi.” denildi.





YUNAN POLİSİ ALMAN BELGELERİNE EL KOYDU

Dedeağaç’ta bir sokakta Yunan polis memurlarının İbrahim B’nin Alman belgelerine el koyduğuna dikkat çekilen makalede, “Hiçbir erekçe göstermeden onu ve ailesini, Türkiye sınırına yakın Meriç Nehri üzerindeki bir gözaltı merkezine aldı. Yemek yok, avukata erişim yok, sadece bir şişe su.” ifadeleri kullanıldı





MASKELİ POLİSLER İBRAHİM’İ VE 10 KİŞİYİ TÜRKİYE’YE İTTİ

24 saat sonra maskeli polislerin İbrahim B.’yi 51 kişiyle birlikte Evros’a taşıdığını kaydeden ZDF, “Orada on kişiyi küçük bir şişme bota bindirip Türkiye kıyılarından 50 metre açıkta suya bıraktılar. Denizdeki bu yasadışı sürgünlere geri itme denir. Kurbanları genellikle reşit olmayan çocuklar ve hatta bebeklerdir. Avrupa yasalarını ve uluslararası sözleşmeleri açıkça ihlal ediyorlar. Ve hala her gün AB’nin sessiz rızasıyla – hatta bazen AB sınır koruma ajansı Frontex’in yardımıyla, AB Parlamentosu’ndaki bir soruşturma komitesinin raporuna göre gerçekleşiyorlar.” bilgisini verdi.





KIYIYA YÜZEREK ULAŞTI

İbrahim B’nin kıyıya yüzerek çıktığını ve İstanbul’da Alman büyükelçiliğine Leipzig’e dönüş yolculuğu için yeni evraklar başvurusunda bulunduğuna işaret eden ZDF, “Ancak Alman makamları genellikle sadece Alman vatandaşları için benzer davalarda acele ettiğinden, bunun bir yıldan fazla sürebileceğini öğrendi. Çaresizlik içindeki İbrahim B. hayatında ikinci kez kaçmaya karar verdi. 24 Aralık 2021’de kendisi ve diğer 78 mülteci, Türkiye’den İtalya’ya gitmek için Çeşme’de kısa mesafeler için yapılmış bir taksi teknesine bindi, bin kilometreyi aşan bir geçiş.” değerlendirmesi yaptı.





MÜLTECİ TEKNESİ ALABORA OLDU 16 GÖÇMEN ÖLDÜ

Yunan sınır yetkililerinin şiddet içeren, yasa dışı reddetmeleri nedeniyle, giderek daha fazla mültecinin Akdeniz üzerinden uzun ve çok tehlikeli rotayı seçmek zorunda kaldığını hatırlatan ZDF haberinde, “Noel arifesinde, aşırı yüklü tekne Kiklad Adaları’ndaki Yunanistan’ın Paros adası açıklarında battı. İbrahim B., soğuk denizde saatlerce kaldıktan sonra kurtarıldı, ancak aralarında üç kadın ve bir bebeğin de bulunduğu 16 yolcu kurtarılamadı.” denildi.





ATİNA’DA GÖZALTI MERKEZİNDE

27 Aralık’ta İbrahim B. ve aynı kaderi paylaşan göçmenlerle birlikte Atina yakınlarındaki bir gözaltı merkezine götürüldüğüne işaret edilen ZDF makalesinde, “O zamandan beri, yüksek güvenlikle korunan bir sitedeki bir hücrede tutuluyor. Yerel bakım perişan – bir şeylerin olmasını beklemekten başka yapabileceği tek şey bayılmak. Yolculuğunun ne zaman sona ereceği ve eve dönmek için giriş izni alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.” ifadeleriyle yazı bitti.