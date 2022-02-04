TÜİK açıkladı: Türkiye’nin nüfusu 84 milyon 680 bin 27

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin nüfusunun 2021 yılında 84 milyon 680 bin 27 kişi olduğunu açıkladı.







TÜİK’in, “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçları”na göre, 2020 yılı itibarıyla 83 milyon 614 bin 362 kişi olan ülke nüfusu, 2021 yılında 84 milyon 680 bin 27 kişi oldu.





Son verilere göre İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,71’inin ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.





Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7’sini erkekler, yüzde 50,3’ünü kadınlar oluşturdu.