JP Morgan'dan Türkiye’ye enflasyon uyarısı: Mayıs'ta zirveyi görecek

JP Morgan'ı uzmanları Türkiye ekonomisi hakkında görüşlerini açıkladı.







Amerikalı yatırım bankası JP Morgan, Türkiye’de 2022 yılı için enflasyon tahminlerini paylaştı. Banka uzmanları, Türkiye’de enflasyon oranının Mayıs ayında yüzde 55 ile zirve yaparak, Kasım ayına kadar yüzde 50 civarında kalacağını ve 2022’nin sonunda yüzde 35’e düşebileceğini öngördü.





Türkiye İstatistik Kurumu’nun Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından, yayımlanan araştırma raporunda, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) Ocak’ta aylık bazda yüzde 11,10 artış gösterdiğini kaydeden JP Morgan, giyim ve eğitim fiyatlarındaki mevsimsel istikrarın yanı sıra, kategoriler arasında aylık fiyat artışlarının oldukça yüksek olmasının enflasyonist baskıların ne kadar geniş tabanlı olduğunu gösterdiğini belirtti.





ENFLASYONDA BAŞI ENERJİ ÇEKİYOR





JP Morgan yayımladığı raporda, Türkiye’de Ocak ayında doğalgaz, elektrik, alkol ve tütünde vergilerde önemli artışlar yaşandığının da altını çizdi.





ZİRVE MAYIS AYINDA





Raporda, enflasyon tahminlerini değiştirmediklerini açıklayan JP Morgan, Türkiye’de enflasyon oranının Mayıs ayında yüzde 55 ile zirve yapacağını, Kasım ayına kadar yüzde 50 civarında kalabileceğini ve 2022 sonunda yüzde 35’e düşebileceğini öngördü.