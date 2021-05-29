Samanyolu Haber /Gündem / Financial Times: Peker, AKP'yi savunmasız yakaladı /29 Mayıs 2021 18:27

Financial Times: Peker, AKP'yi savunmasız yakaladı

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarını ve itiraflarını içeren videoları dış basında yankı uyandırmayı sürdürüyor. New York Times, Washington Post gibi önde gelen gazetelerin ardından Financial Times da “Mafya lideri, politik elitlere karşı videolarıyla Türkiye'yi afallattı (şaşkına çevirdi)” başlığı ile bir analiz yayınladı.

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İngiliz gazetesinin haberinde, “Sürgünde olan gangster yüzünde bir gülümseme ve göğsünde parlayan altın madalyonla yayınladığı bir dizi YouTube videosunda siyasi elitlere karşı yönelttiği suçlamalarla Türkiye'yi afallattı” denildi.

"BOMBA DÜŞÜRDÜ"

Toplamda 7 tane videonun 55 milyon kez görüntülendiği aktarılan analizde, “Peker’in bazı hükümet yetkililerinin veya aile üyelerinin uyuşturucu kaçakçılığı, tecavüz ve cinayete karıştığına dair suçlamaları bomba düşürdü” yorumunda bulunuldu.   

Haberde, “Peker’in suçlamalarının “Tayyip Abi” dediği Erdoğan’a dokunmadı ancak yolsuzluk ve liderin yakın çevresi içerisinde arkadan bıçaklandığı iddiaları organize suçun siyaset üzerindeki hakimiyetini kırma vaadiyle yirmi yıl önce iktidara gelen AKP’yi kirletti” ifadesine yer verildi.

"SAVUNMASIZ YAKALAMIŞA BENZİYOR"

Erdoğan’ın bu hafta sessizliğini bozduğu belirtilen analizde, “Peker, AKP'yi, koronavirüs salgını yönetimi ve ekonomide sıkıntılar nedeniyle oylarının rekor düzeyde düştüğü bir anda savunmasız yakalamışa benziyor. 2023’te planlanan bir seçim var” değerlendirmesi paylaşıldı.

Peker’in öfkesinin büyük bir bölümünün Süleyman Solu’ya yönelik olduğunun altı çizilen haberde, Peker’in, istifa eden Berat Albayrak liderliğindeki AKP içindeki rakip bir gruba karşı Soylu'ya yardım ettiğini iddiasına da yer verildi.

Financial Times tarafından, AKP’nin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile ortaklığının aşırı milliyetçilikle bağlantılı suç istatistiğini teşvik ettiği yorumunda bulundu. MHP liderinin geçtiğimiz sene serbest bırakılan bir mafya lideriyle fotoğraflandığı hatırlatıldı.

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