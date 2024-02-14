Finlandiya’nın ardından Estonya’da Rusya sınırlarını kapatıyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Estonya Polis Departmanı, Rusyayı yakın gelecekte iki ülke arasındaki sınırlarının kapanma olasılığı konusunda uyardı. Özellikle kara geçişlerinde kullanılan Narva sınır kapısında Ruslara bu tür uyarıları içeren el broşürleri dağıtılıyor.





Estonya Polis Departmanından yapılan basın açıklamasında sınırın "göç baskısı" nedeniyle kapatılabileceği belirtildi. Açıklamada, "Son haftalarda Rusya, Avrupa Birliği'ne girme konusunda yasal hakkı olmayan bir grup yabancıyı kasıtlı olarak Estonya sınırına gönderdi" denildi.





Estonyalı yetkililer, "bu faaliyet devam ederse" Finlandiya'da yapıldığı gibi sınırı kapatmak zorunda kalacakları konusunda uyardı. Kasım 2023'ün ortalarında Finlandiyalı yetkililer, Rusya sınırındaki kontrol noktalarının işleyişini sınırlamaya başladı. Yıl sonuna kadar tüm sınır kontrol noktaları kapatıldı. Finlandiya hükümeti bu tür tedbirleri ülkeye Rusya topraklarından giren çok sayıda yasadışı göçmenle açıkladı.





Estonya Başbakanı arananlar listesine alındı





Rusya ile Estonya arasında başka bir gelişme ise Estonya Başbakanı’nın arananlar listesine dahil edilmesi oldu.





Rusya İçişleri Bakanlığı, Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı arananlar listesine aldı. Kallas ve Baltık ülkelerinden bakan seviyesinde diğer isimlerin "Sovyet askerlerine ait anıtları tahrip etmekle" suçlandıkları belirtiliyor.





Rusya İçişleri Bakanlığı'nın veri tabanına göre Rus polisi Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Estonya Devlet Sekreteri Taimar Peterkop ve Litvanya Kültür Bakanı Simonas Kairys'i arananlar listesine aldı.





Rus devlet haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, Kallas ve diğer isimler "Sovyet askerlerine ait anıtları tahrip etmekle" suçlanıyor.





Moscow Times'ın bağımsız haber sitesi Mediazona'ya dayandırdığı haberine göre, Rusya, Estonya Başbakanı Kaja Kallas hakkında arama emri çıkardı.