Samanyolu Haber /Dünya / Finlandiya, Rusya ile ilişkileri dondurdu /13 Şubat 2024 13:07

Finlandiya, Rusya ile ilişkileri dondurdu

Helsinki savaş bitene kadar Rusya ile ilişkileri dondurdu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Geçtiğimiz aylarda NATO’ya üye olan Finlandiya, Rusya ile tüm siyasi ilişkilerini askıya alıyor. Ülkesinin Kiev'e ise desteğinin devam edeceğini söyledi.

Finlandiya’nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyon sona erene kadar Moskova ile ilişki kurulmayacağını açıkladı.

Stubb, “Rusya’ya yönelik politika basittir. Diplomatik ve resmi ilişkiler devam ediyor, ancak Rusya Federasyonu ile siyasi düzeyde hiçbir ilişki yok ve Rusya, Ukrayna topraklarındaki askeri operasyonu durdurana kadar da olmayacak” dedi.

Finlandiya'nın yeni seçilen Cumhurbaşkanı, Ukrayna topraklarında askeri çatışmanın patlak vermesinden sonra Avrupa'daki güvenlik durumunun büyük ölçüde değiştiğini ekledi. Alexander Stubb ayrıca NATO'nun çalışmalarında aktif rol alma ve ülkenin dış politikasını Finlandiya parlamentosuyla yakın işbirliği içinde belirleme niyetinden de olduğunu da sözlerine ekledi.

Finlandiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 11 Şubat'ta yapıldı. Alexander Stubb oyların %51,6'sını alarak kazandı. Daha önce Finlandiya Dışişleri Bakanı (2008–2011) olarak görev yapmış, Avrupa Birliği İşleri ve Dış Ticaret Bakanlığı'na (2011–2014) ve Maliye Bakanlığı (2015–2016) görevinde bulundu. Stubb, 1 Mart'ta Finlandiya Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayacak.
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