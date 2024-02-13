Rusya ihracatını %70 oranında Asya’ya kaydırdı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





AB, 5 Aralık 2022'den itibaren Rusya'dan petrol ithalatına, 5 Şubat 2023'ten itibaren ise petrol ürünlerine ambargo uygulamaya başlamıştı.



2023 yılı sonunda arzın diğer pazarlara yeniden yönlendirilmesinin ardından Rusya'nın Asya ülkelerine ihracatı artarak 290,4 milyar dolardan 306,6 milyar dolara çıktı.





Çin gümrük verilerine göre, 2023'te Çin'e yapılan fiziksel petrol tedariki %24 arttı (107 milyon tona), ancak Pekin bunlara bir yıl öncesine göre yalnızca %3,5 daha fazla ödeme yaptı ( 60,7 milyar dolar).





Rusya'nın ihracatının geri kalan %8'i Afrika ülkelerine (%43 artışla 21,2 milyar dolar) ve Amerika kıtasına (%40 düşüşle 12,2 milyar dolar) olarak gerçekleşti.





İthalata gelince, Federal Gümrük Servisi'ne göre, 2023'te %11,7 artarak 285,1 milyar dolara yükseldi. Bunun nedeni, Asya'dan yapılan mal ithalatının hacminin %29,2 artarak 187,5 milyar dolara çıkmasıydı.

Gümrük verilerine göre bu miktarın büyük bir kısmı Çin'den yapılan ithalattan (111 milyar dolar) geliyor.





Yaptırımların etkisi rakamlara yansıdı





Federal Gümrük Servisi'nin (FCS) raporuna göre, 2023 yılında Rusya'nın ihracatı 2022'ye kıyasla %28,3 düşüşle 592,5 milyar dolardan 425,1 milyar dolara geriledi. Bu önemli düşüş, Avrupa ülkelerine yönelik arzdaki çöküş nedeniyle meydana geldi.





2022'de 265,6 milyar dolar olan bu rakam, 2023'te 84,9 milyar dolara (eksi %68) geriledi. Bunun nedeni Rusya Federasyonu'na yönelik yaptırımların genişletilmesidir.





Avrupa'dan tedarik yüzde 12,3 azalarak 78,5 milyar dolara, Amerika'dan yüzde 11 azalarak 15 milyar dolara, Afrika ülkelerinden ithalat ise yüzde 8,6 artışla 3,4 milyar dolara yükseldi.