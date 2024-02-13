Türkiye'deki Konut yatırımcıları da Yurt dışına kaçıyor

Bir süredir durağan seyreden gayrimenkul sektöründe seçimlerin ardından bir hareket beklentisi var. Ancak yurt içindeki gayrimenkul yatırımcısı yurt dışına yöneldi.





Neva Prestij Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öztürk, Akdeniz Bölgesi’nde yabancıya satışların yavaşladığını, İstanbul’da ise deprem söylentilerinin satışları durdurduğunu söyledi. Birçok inşaat şirketinin yurt dışında projelere yöneldiğini ifade eden Öztürk, “Konut yatırımcıları iç piyasadaki olumsuzluklar nedeniyle Dubai, Makedonya, Kosova, Londra, Almanya, ABD’den daireler almaya başladı. 120 bin Türk vatandaşı yurt dışında 32 milyar dolar değerinde ev satın aldı” dedi.





Neva Prestij Yapı, Ankara kökenli ülkenin büyük inşaat ve taahhüt şirketlerinden biri. Bu zamana kadar 15 binden fazla konut üreten şirketin yönetim kurulu başkanı Mehmet Öztürk, yurt içi gayrimenkul yatırımcısını yurt dışına kaçırdıklarını ve seçimden sonra geri dönüş bekliyor.





Sektörün Rusya-Ukrayna, İsrail-Filistin savaşlarının etkisi nedeniyle inişli çıkışlı seyreden, yeni yılla birlikte ise durağan dönemini terk ederek hareketlenmeye başladığını belirten Neva Prestij Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öztürk, “Seçimden sonrası için piyasayı nasıl bir grafik bekliyor merak konusu. Fakat bunun düşüş grafiği olmayacağını piyasanın aktif oyuncularının tavrından anlayabiliyoruz” dedi.





Kur korumalı mevduattan çıkan gayrimenkule dönüyor





İnşaat malzemesi fiyatları şu an için normal seyrediyor. Ancak mart ayından sonra fiyatlarda artış bekleyen Öztürk, konut piyasasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Kuzey Kıbrıs'ta iş yapan müteahhitlerimiz İsrail'de satışların arttığını söylüyor. Ancak bu durumun iç piyasaya herhangi bir etkisi yok. Yabancılara konut satışı ile ilgili şu an bir durgunluk söz konusu. Antalya - Mersin bölgesinde Rus ve Ukrayna’dan gelenlerin alımları da yavaşladı. İstanbul'da deprem olacağı söylentisi nedeniyle yine yabancılara satışta durgunluk var.”





Yerli piyasaya gelindiğinde ise konut kredi faizlerinin yüksekliğinden dolayı satışların durgun seyrettiğini dile getiren Öztürk, “Fakat yılın dördüncü çeyreğinde başlayan kur korumalı mevduattan çıkan vatandaşların gayrimenkule dönüşü başladı” diye ekledi.





Topraktan projelere ilgi büyük





Vatandaşların hala en güvenilir yatırım aracı olarak konutu gördüğüne de değinen Öztürk, şunları anlattı: “Konutun yanında yine konut yapılabilecek imarlı arsalar da çok talep görmekte. Ülkemizdeki birçok büyük inşaat şirketi projelendirmedikleri arsaları için topraktan arsa alarak ev sahibi olma kampanyaları başlattılar. Şu anda bu çok revaçta. Kentsel dönüşümde yapılan son iyileştirmelerse, piyasayı çok etkilemedi. Çünkü kentsel dönüşümü özel sektör yapacaksa kendisine düşecek payların satımı için konut kredilerinin açılması lazım. Bu da şu an mümkün gözükmüyor. Sektördeki olumsuzluklar nedeniyle birçok firmamız yurt dışında projelere yöneldi. Balkan ülkeleri, Londra, Arap ülkeleri ve Rusya’da proje geliştiriyorlar.”





Yatırımcılar yurt dışına yöneldi





Gayrimenkul piyasasında bazı konuların sektörün gelişimini engellediğine vurgu yapan Öztürk, şöyle devam etti: “İnsanların ikinci evi almasını önleyen vergiler konuşuluyor, ev için kredi verilmiyor, insanlar ev alıp kiraya veremiyor, kiralık ev bulunamıyor, kiralamalarda da enflasyonun altında sınırlamalar var. Bu nedenle yatırım amaçlı konut almak isteyenler Dubai, Makedonya , Kosova, Londra, Almanya , ABD’den daireler almaya başladı. Hem dövizle getirisi var hem alımı daha kolay. Çünkü Dubai ve Londra'daki inşaat firmaları şu an Türkiye'de çok rahat hareket ediyorlar. Çok fazla proje pazarlıyorlar. Bugün, 120 bin Türk vatandaşının yurt dışında 32 milyar dolar değerinde ev satın aldığı biliniyor. Yani iç piyasa durdurulmaya çalışılırken, içerideki paranın kaçması önlenemedi. Yetkililerin bunu gözden geçirmesi gerekiyor. Bu konularda iyileşme bekliyoruz.”