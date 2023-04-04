Finlandiya Salı günü NATO'ya üye olacak

"Putin'in istediğinin tam tersi oldu"

Finlandiya bayrağının göndere çekilmesi töreninin de öğleden sonra gerçekleşeceğini kaydeden Stoltenberg, "Bu, Finlandiya'nın güvenliği için, Kuzey'in güvenliği ve NATO'nun bütünü için güzel bir gün olacak. Bunun sonucunda İsveç de daha fazla güvende olacak" diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yu zayıflatmak için Ukrayna'ya saldırdığını söyleyen Stoltenberg, "Ama tam tersi sonuç aldı" dedi.