Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştirdi /04 Nisan 2023 09:22

Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştirdi

Yıllardır Twitter'ın logosu olan mavi kuşun yerine köpek ikonu geldi.

SHABER3.COM

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, logoyu değiştirdi. Platformun web sürümünde mavi kuşlu logonun yerine kripto para birimi Dogecoin'in logosu geldi.

Sosyal medya platformu Twitter'ın "mavi kuşlu" logosu değişti.

Platformun anasayfasında Twitter'ın orijinal logosu yerine kripto para birimi Dogecoin'in logosu görünüyor.



Logonun Twitter anasayfasında görüntülenmeye başlamasının ardından Dogecoin'in değerinde yüzde 30'luk bir artış gerçekleşti. Dogecoin bir süre sonra tekrar düşüşe geçti.

Yaklaşık altı ay önce Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın satın aldığı platformdaki logo değişikliğinin geçici olduğu ve zamanlamasının tesadüf olmadığı düşünülüyor.

Dogecoin'e desteğiyle bilinen Musk, Tesla ürünlerinin kripto para ile alınabileceğini açıklamıştı.

Elon Musk'a, Dogecoin'i desteklemek için bir "piramit şeması" oluşturduğu iddiasıyla 258 milyar dolarlık dava açılmıştı.

Logo değişikliğinin davaya bir gönderme olduğu düşünülüyor.

"O ESKİ FOTOĞRAF"

Konuyla ilgili Twitter yönetimi henüz bir açıklama yapmadı. Ancak Musk, attığı tweet'le merak uyandırdı.

Musk'ın paylaşımındaki karikatürde Shiba cinsi köpek otomobil sürerken yakalandığı polise ehliyetini veriyor. Ehliyetteki mavi kuş fotoğrafı için "O eski fotoğraf' diyor.



"SÖZ VERDİĞİM GİBİ"

Musk, daha sonra Twitter'ı satın almadan önce "Yeni bir platforma ihtiyaç var mı?" diye sorduğu tweet'i  ile bir takipçisinin "Twitter'ı satın al ve kuş logosunu doge ile değiştir" yanıtının ekran görüntüsünü "Söz verdiğim gibi" notuyla paylaştı.



Twitter'ın logosu Doge coin logosuyla değiştirdikten sonra, Doge coinin fiyatı birden fırladı. Değişim oranının X300 olduğu bilgisi var.


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