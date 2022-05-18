Finlandiya ve İsveç NATO'ya resmen başvurdu

Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti.



Genel Sekreter Stoltenberg, mektupları İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya akredite büyükelçilerinden teslim aldı.



Stoltenberg, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı bulunduğunu belirterek iki ülkenin taleplerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.



İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin NATO güvenliğini artıracağını söyleyen Stoltenberg, şunları kaydetti:



"Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Şimdi müttefikler NATO'ya giden yolu değerlendirecek. Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. Tüm meseleleri detaylıca ele almada ve hızlı bir sonuca varmada kararlıyız."



Stoltenberg, tüm müttefiklerin NATO'nun genişleme ihtiyacı konusunda mutabık olduğunu belirtti.



TÜRKİYE KRİZİ



İki ülkenin NATO’ya girme isteği, Türkiye’nin direnci nedeniyle ittifak içinde kriz yarattı.



Önceki gece sosyal medya hesabından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, görüşmede Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararlarının ele alındığını belirtti, “Türkiye değerli bir müttefik ve güvenlik endişeleri giderilmeli” dedi.



‘Böyle bir zamanda birlikte olunması gerektiğini’ savunan Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını da aktardı.



ABD: TÜRKİYE’NİN POZİSYONUNU NETLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jack Kirby’nin basın toplantısında da bu konu gündeme geldi.



Bir gazetecinin, “PKK, ABD ve neredeyse bütün NATO üyeleri tarafından terör örgütü olarak biliniyor. İsveç’in bu anlaşmayı sağlamak adına PKK’ye karşı hamle yapmasını önerir misiniz” sorusu üzerine Kirby şu yanıtı verdi:



“Bu, Savunma Bakanlığı’nın yanıtlayabileceği bir konu değil. Türkiye’nin pozisyonunu halen netleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye değerli bir NATO müttefiki. Üstelik henüz ne İsveç ne de Finlandiya resmi olarak NATO üyelik başvurusunu yapmadı.”



Sözcü Kirby ayrıca, “Burada bir süreç var ve bence bu süreçten bir çözüme ulaşacağız. Fakat bizim buradan Pentagon’dan başka bir ülkenin dış politikasını yönlendirmek bize düşmez” ifadesini kullandı.



Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Çarşamba günü ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la “Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması” kapsamında görüşmesi planlanıyor.



RUSYA KARŞI ÇIKIYOR



İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasına karşı en sert tutumu alan ülke ise Rusya.



16 Mayıs’ta konuyla ilgili bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya ile İsveç’in NATO’ya üye olma kararlarına ilişkin, “Bizim bu ülkelerle sorunumuz yok, İttifak'a üyelikleri bize tehdit yaratmayacak, fakat karşı reaksiyonumuza yol açacak” dedi.



Putin, NATO'nun genişlemesinin bir problem olduğunu ve bunun tamamen ABD çıkarına olduğunu belirtti.



İsveç ve Finlandiya ile bir problemlerinin olmadığını dile getiren Putin, NATO altyapısının bu iki ülkeye yerleşmesine ‘bir cevap, bir tepki’ vereceklerini söyledi.