Samanyolu Haber /Teknoloji / YouTube Süper Teşekkürler'i başlattı: Artık en sevdiğiniz youtuberlara bağış yapabilirsiniz /18 Mayıs 2022 10:00

YouTube Süper Teşekkürler'i başlattı: Artık en sevdiğiniz youtuberlara bağış yapabilirsiniz

YouTube, 'Süper Teşekkürler' ile YouTuber'ların içeriklerinden para kazanmaları için yepyeni bir yol sundu.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz aylarda beta aşamasında sadece belli geliştiriciler tarafından kullanılan 'Süper Teşekkürler' özelliği tüm kanal sahiplerinin hizmetine açıldı.

YOUTUBE'DAN NASIL PARA KAZANILIR?

YouTube'da vakit geçiriyorsanız, muhtemelen YouTube canlı yayınlarındaki "Süper Sohbetler"e aşinasınızdır. İzleyiciler, canlı bir video sırasında favori içerik oluşturucularına tek seferlik 1 ila 500 ABD Doları arasında ödeme yapmak için Super Chat'leri kullanabilir. Karşılığında, tartışmada öne çıkan bir yorum alırlar ve bonus olarak YouTube içerik oluşturucuları genellikle bu sohbet yorumlarını tanır ve akışa canlı olarak yanıt verir.

Ancak, bir YouTube içerik oluşturucusu canlı yayın yerine çoğunlukla 'canlı ayın olmayan' videoları yüklüyorsa, Super Chat anlamlı bir seçenek değil.

Yüklenen videolardan para kazanmanın diğer bir yolu da reklamlar aracılığıyla gelir elde etmek, ancak bu da o youtuber'ın para kazanabilesi için, çok sayıda izleyiciye sahip olmasını gerektirir.

YouTube ayrıca izleyicilere bir içerik oluşturucunun kanalına premium abonelik için ödeme yapma seçeneği sunuyor, ancak kullanıcılar bu ödemeleri aylık düzenli olarak yapmaya pek sıcak bakmıyor.

'SÜPER TEŞEKKÜRLER'

İşte desteklediğiniz YouTuber'a daha net bir destek verip ona para kazandırmak istiyorsanız artık videonun altındaki  'TEŞEKKÜR' 'THANKS' butonuna basmanız yeterli olacak. Bu butona bastığınızda Google hesabınıza tanımladığınız karttan veya google play'e kaydettiğiniz diğer ödeme şekillerinden para transfer edebileceksiniz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YouTube Süper Teşekkürler'i başlattı: Artık en sevdiğiniz... Sonraki Haber >>

Zelenski'den Cannes Film Festivali'nde Sürpriz Konuşma

Zelenski'den Cannes Film Festivali'nde Sürpriz Konuşma

Nurhayat Altaca Kayışoğlu’ndan Meclis’te şarkılı protesto

Nurhayat Altaca Kayışoğlu’ndan Meclis’te şarkılı protesto

NTV'nin ünlü sunucusu 39 yaşında öldü

NTV'nin ünlü sunucusu 39 yaşında öldü

Galatasaray'dan Hakan Şükür'süz UEFA şampiyonluğu videosu

Galatasaray'dan Hakan Şükür'süz UEFA şampiyonluğu videosu

Eski MİT'çiden çirkin itraf

Eski MİT'çiden çirkin itraf

Sudan aniden çıkan balina turistleri yiyordu

Sudan aniden çıkan balina turistleri yiyordu

İslâm’da Dinden Dönme Ve Mürted-2

İslâm’da Dinden Dönme Ve Mürted-2

'İnsanları topluca cezalandırmak Allah’a isyandır'

'İnsanları topluca cezalandırmak Allah’a isyandır'

Güldür Güldür Show'da Nureddin Nebati skeci yayınlandı

Güldür Güldür Show'da Nureddin Nebati skeci yayınlandı

Harun Tokak- Gurbet çocukları

Harun Tokak- Gurbet çocukları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:09:54