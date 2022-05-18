YouTube Süper Teşekkürler'i başlattı: Artık en sevdiğiniz youtuberlara bağış yapabilirsiniz

Geçtiğimiz aylarda beta aşamasında sadece belli geliştiriciler tarafından kullanılan 'Süper Teşekkürler' özelliği tüm kanal sahiplerinin hizmetine açıldı.







YOUTUBE'DAN NASIL PARA KAZANILIR?





YouTube'da vakit geçiriyorsanız, muhtemelen YouTube canlı yayınlarındaki "Süper Sohbetler"e aşinasınızdır. İzleyiciler, canlı bir video sırasında favori içerik oluşturucularına tek seferlik 1 ila 500 ABD Doları arasında ödeme yapmak için Super Chat'leri kullanabilir. Karşılığında, tartışmada öne çıkan bir yorum alırlar ve bonus olarak YouTube içerik oluşturucuları genellikle bu sohbet yorumlarını tanır ve akışa canlı olarak yanıt verir.



Ancak, bir YouTube içerik oluşturucusu canlı yayın yerine çoğunlukla 'canlı ayın olmayan' videoları yüklüyorsa, Super Chat anlamlı bir seçenek değil.







Yüklenen videolardan para kazanmanın diğer bir yolu da reklamlar aracılığıyla gelir elde etmek, ancak bu da o youtuber'ın para kazanabilesi için, çok sayıda izleyiciye sahip olmasını gerektirir.





YouTube ayrıca izleyicilere bir içerik oluşturucunun kanalına premium abonelik için ödeme yapma seçeneği sunuyor, ancak kullanıcılar bu ödemeleri aylık düzenli olarak yapmaya pek sıcak bakmıyor.





'SÜPER TEŞEKKÜRLER'





İşte desteklediğiniz YouTuber'a daha net bir destek verip ona para kazandırmak istiyorsanız artık videonun altındaki 'TEŞEKKÜR' 'THANKS' butonuna basmanız yeterli olacak. Bu butona bastığınızda Google hesabınıza tanımladığınız karttan veya google play'e kaydettiğiniz diğer ödeme şekillerinden para transfer edebileceksiniz.

