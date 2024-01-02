Samanyolu Haber /Gündem / Firma reklamını yapmıştı ama Zamanda yolculuk gerçekleşmedi /02 Ocak 2024 15:12

Firma reklamını yapmıştı ama Zamanda yolculuk gerçekleşmedi

Zamanda geri giderek, aynı yılbaşını iki kez yaşama hayalleri suya düştü. United Airlines’ın UA200 sefer sayılı uçağındaki yolcular, 2023’ün son saatlerini yeniden yaşamak isterken kendilerini 1 Ocak 2024’ün ilk saatlerinde buldular.

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United Airlines’a ait UA200 sefer sayılı uçağı bu imkânı sağlayacaktı. Ancak yolcuların “zamanda yolculuk” hayali yanlış yılda varış yapılmasıyla suya düştü.

Söz konusu uçağın yeni yılın ilk gününde sabah 7.35'te Guam'dan ayrılması ve 31 Aralık saat 18.50'de Hawaii'deki Honolulu kentine iniş yapması planlanmıştı.

United Airlines bu uçuşu X platformundan, “Sadece bir kez yaşarsın ama yılbaşı gecesini iki kez kutlayabilirsiniz!” mesajıyla duyurmuştu. 


CNN'de yer alan habere göre, resmi Instagram hesabında ise “Zamanda yolculuk gerçek!” yazılmıştı.

Ancak uçuşun ertelenmesi sonucu yolcular geri sayımı kaçırdı ve rötar nedeniyle yeni yılın ilk gününde varış yapabildi.

X platformunda ise yolcular şikayetlerini ve hayal kırıklıklıklarını dile getirdi.


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