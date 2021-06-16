Fitch tahmin etti: Yılsonuna kadar doların olacağı TL fiyatı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'ye yönelik büyüme beklentisine ve yıl sonu dolar kuruna ilişkin öngörülerde bulunduğu haziran raporunu açıkladı.







Cumhuriyet'in aktardığına göre, Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin iç talep ve iyileşen net ticaret dengesiyle beklentileri aşmaya devam ettiğini belirterek, 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6.7’den yüzde 6.3’e indirdi.





Kurum, kredideki yavaşlamayla birlikte zayıflayan tüketimin 2021’in ikinci yarısında turizmde yaşanacak toparlanmayla dengeleneceğini vurguladı.





2022'de para politikasında gevşeme bekleniyor





2022 yılında Türkiye’deki büyümenin yavaşlayarak yüzde 3.7’ye inmesini bekleyen Fitch Ratings, 2023 yılındaki seçimlerden önce para politikasının yeniden gevşeyeceğini ve büyümenin yüzde 4.5 olarak gerçekleşeceğini düşünüyor.





Mayıs ayında enflasyonist baskının biraz daha azaldığını söyleyen kurum, pozitif baz etkisiyle birlikte 2021 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15.5 olmasını beklediklerini söyledi.





Fitch Ratings’in Mart ayında açıkladığı raporda Türkiye için 2021 enflasyon beklentisi yüzde 11.5’ti.





2022 yılında enflasyonun kademeli bir şekilde yüzde 12’ye gerileyeceğini düşünen Fitch, 2023 yıl sonunda ise enflasyonun yüzde 9.3 olmasını bekliyor.





Yıl sonu dolar/TL beklentisi





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın pozitif reel faiz açıklamalarına göre senaryolarını şekillendirdiklerini belirten kurum, 2021 yıl sonunda faizlerin yüzde 17’ye inmesini beklerken 2023 yılında yüzde 11.5 olacağını düşünüyor. “Yüksek politika belirsizliği ve sınırlı portföy girişinden dolayı Türk lirasının dolar karşısında değer kazanmasını beklemiyoruz” diyen Fitch, Dolar/TL ’nin 2021 yılını 8.90 civarında bitirmesini bekliyor