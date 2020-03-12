[FLAŞ] Ronaldo karantinaya alındı

İtalyan devi Juventus’un dünya yıldızı futbolcusu Cristiano Ronaldo, Portekiz’de karantina altına alındı. Sky Sports İtalia’nın haberine göre Juventus Kulübü’nün savunma oyuncusu Daniele Rugani’de corona virüsü çıkmasının ardından Ronaldo, birçok takım arkadaşı gibi, 14 gün karantinaya alındı.







Rugani’nin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Juventus sağlık ekibinin hemen Ronaldo ile temasa geçtiği ve gerekli protokolü uygulaması yönünde tavsiyede bulunduğu öğrenildi. İki hafta karantinada kalacak olan Ronaldo’nun, bu süre içinde Torino’ya dönemeyeceği ifade edildi.





Juventus futbolcularının bir kısmı evlerinde, bir kısmı ise otelde karantina altında tutuluyor.





Corona virüsü tehlikesi geçene kadar Portekiz’de kalacağını ve İtalya’ya dönmeyeceğini açıklayan Ronaldo’nun, tedbir amaçlı olarak karantinaya alındığı belirtildi.





ÜÇ GÜN İZİN VERİLMİŞTİ





İtalya'nın tüm spor müsabakalarını askıya almasının ardından Ronaldo geri dönmeyeceği resmi olarak açıklamıştı. Giriş çıkışların sınırlı olduğu İtalya'da Ronaldo'ya Juventus tarafından özel bir uçakla birlikte 3 gün izin verilmişti. Portekizli yıldızın perşembe günü antrenmanda olması bekleniyordu ancak Rugani'den gelen haber sonrası Ronaldo ülkeye dönmeme kararı almıştı.





Inter maçının ardından 9 Mart'ta hasta olan annesini ziyaret etmek için Portekiz’in özerk bölgesi Madeira’ya giden Ronaldo, bu ziyaretinde kız kardeşinin doğum günü kutlamasına da katılmıştı.