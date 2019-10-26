Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Türkiye'ye S-400 baskısı sürüyor /26 Ekim 2019 17:25

[FLAŞ] Türkiye'ye S-400 baskısı sürüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Ankara ile Rusya’dan aldığı S-400 füze savunma sisteminden vazgeçmesi konusunda görüşmelerin hala devam ettiğini söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, “Türkleri S-400’lerden vazgeçirmek için hala çabalıyoruz. İster kapatsın, ister geri göndersin ya da imha etsin” dedi.

Reuters’in haberine göre Türkiye ile bu konuda hala görüşmelerin sürdüğünü belirten yetkili, “Orta yolu bulmak, uzlaşı sağlamak, çözüm bulmak konusunda görüşüyoruz. Bu konu henüz masadan kalkmış değil” dedi. Türkiye’nin Temmuz ayında teslim aldığı S-400 bataryaları henüz aktive edilmiş değil. Bu bilgiyi Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı yetkili de doğruladı.

“HENÜZ YAPTIRIM TEHLİKESİ GEÇMİŞ DEĞİL”

Ankara’nın, Washington’un NATO savunma sistemleriyle uyumlu olmadığını ve ABD’nin Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçağına tehdit teşkil ettiğini söylediği S-400 savunma sistemini satın alması, Türkiye ve Amerika’nın yanı sıra NATO müttefikleri arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı. 

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