Samanyolu Haber /Dünya / Forbes: Veriler kötü ancak 2023'te Rusya pazarında büyüme fırsatları bulunuyor /08 Ocak 2023 19:14

Forbes: Veriler kötü ancak 2023'te Rusya pazarında büyüme fırsatları bulunuyor

Tüm zorluklara rağmen, ekonomi ve borsa analistleri 2023'te Rusya pazarında büyüme fırsatları görüyor.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Forbes Rusya ekonomi uzmanları, SberCIB Yatırım Araştırması verilerine göre, Moskova Borsa endeksi bu yıl 2600 puana çıkabilir. Menkul kıymetler üzerindeki baskılar dikkate alındığında, bu önemsenecek bir gelişme olabilir. 

2022'de olduğu gibi 2023'te de Rus hisse senetleri için jeopolitik arka plan belirleyici olacak. Forbes Rusya bu konuda rapor hazırladı. Raporda ekonominin hangi sektörünün "savunma" rolü için en uygun olduğu; gaz şirketlerinin neden petrol şirketlerinden daha umut verici olduğu; Sberbank hisselerinden ne bekleneceği ve borsa dışında ne aranacağı gibi araştırma konuları bulunuyor. 

Geçen yıl, Rusya piyasaları için yakın tarihin en kötü yıllarından biriydi: “özel operasyon”, yaptırımlar, yabancı yatırımcıların geri çekilmesi, azalan likidite nedeniyle, piyasa kapitalizasyonunun neredeyse yarısını kaybetti.  2022 son küresel mali krizden bu yana en kötü yıl oldu, ana piyasa göstergesi olan Moskova Döviz endeksinin dinamikleri, Bloomberg tarafından izlenen 92 küresel endeks arasında en kötüye düştü. Neredeyse tüm sektörel pazar endeksleri (petrokimya sektörü hariç) yüzdelik olarak hızlı düştü. Moskova Borsası endeksinden yıl sonunda büyüyen tek hisse gübre üreticisi PhosAgro'nun hisseleri oldu.  Freedom Finance Global analisti Georgy Vashchenko, Rusya borsasının ana endekslerinde yer alan menkul kıymetlerin dörtte birinden fazlasının yüzde 50 veya daha fazla düştüğünü söyledi.

Uzmanlara göre, 2022'de olduğu gibi 2023'te de devam eden "özel operasyon" hisse senedi dinamiklerini etkileyen ana faktör olmaya devam edecek. Aton, 2023 stratejisinde şu anda şirketlerin pazar katsayılarının önceki beş yılın ortalamasının %50-80 altında olduğunu belirtiyor.  Aynı zamanda,  halka açık şirketlerin çoğu gelecek bu yıl için olumlu tahminler veriyor, birçoğu şimdiden temettü ödeme uygulamasına geri döndü.  BCS World of Investments bilgi ve analitik içerik departmanı başkanı Vasily Karpunin, bu koşullar altında, değerli senetlerin ikinci veya üçüncü kademede değil mavi çiplerde olacağını söylüyor. İşte bu nedenlerle tüm zorluklara rağmen, brokerler ve borsa analistleri 2023'te Rusya pazarında büyüme fırsatları görüyor.
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