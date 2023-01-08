Samanyolu Haber /Dünya / İsveç Başbakanı: NATO üyeliği için Türkiye'nin tüm taleplerini karşılayamayız /08 Ocak 2023 15:58

İsveç Başbakanı: NATO üyeliği için Türkiye'nin tüm taleplerini karşılayamayız

Kristersson, ülkesinin Türkiye'nin NATO'ya katılma başvurusunu onaylayacağından emin olduğunu, ancak Ankara'nın bu "onayın bedeli" olarak istediği tüm talepleri yerine getiremeyeceğini söyledi.

SHABER3.COM

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin Türkiye'nin NATO'ya katılma başvurusunu onaylayacağından emin olduğunu, ancak Ankara'nın bu "onayın bedeli" olarak istediği tüm talepleri yerine getiremeyeceğini söyledi.

Euronews'te yer alan habere göre; Başbakan Kristersson, İsveç'te bir savunma düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Ankara'nın yaklaşımından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. 

Kristersson, "Türkiye yapacağımızı söylediğimiz şeyi yaptığımızı teyit ediyorlar ama aynı zamanda yapamayacağımız ya da vermek istemediğimiz şeyleri istediklerini de söylüyorlar." ifadesini kullandı. 

İsveç, Finlandiya ve Türkiye, 2022'de Ankara'nın iki ülkenin NATO üyeliğine itirazlarını aşmak amacıyla üçlü bir anlaşma imzalamıştı.

"MAHKEMENİN İADE KONUSUNDAKİ GÖRÜŞÜNÜ DEĞİŞTİRECEĞİNİ SANMIYORUM"
Stockholm Üniversitesi'nde Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Paul Levin, euronews'e yaptığı açıklamada, "Bu adımlar atılmasaydı, Ankara'nın bu konuda ilerlemesi pek mümkün değildi" dedi.

"İsveç Anayasa Mahkemesi iade konusundaki görüşünü değiştireceğini sanmıyorum" diyen Paul Levin, Anayasa Mahkemesi'nin özellikle son yirmi yıldır kendi ülkelerinde 'işkence ile karşı karşıya kalabilecek' kişiler için yapılan iade taleplerini reddettiğini belirtiyor.

"BU VETO TÜRKİYE'NİN ABD'YE BASKISI"
Finlandiya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Türkiye Analisti Toni Alaranta bu görüşe katılıyor. euronews'e verdiği demeçte Alaranta, "Bu sadece İsveç ve Finlandiya ile alakalı bir mesele değil, bu Türk hükümetinin ABD'ye YPG'ye verdiği silahlar konusunda yaptığı baskı" diyor ve ekliyor:

"Finlandiya'da çoğu insan Türkiye ile ABD arasındaki meseleleri çözemeyeceğimizi düşünüyor"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsveç Başbakanı: NATO üyeliği için Türkiye'nin tüm... Sonraki Haber >>

MHP'de dikkat çeken suskunluk

MHP'de dikkat çeken suskunluk

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Parasız kalmış!

Parasız kalmış!

"Sadaka mı veriyorsunuz?"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:22:38