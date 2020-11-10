Sevinç kısa sürdü: Türkiye listede yok!





F1 yönetiminin aldığı karara göre Korona sebebiyle 2020 yarışlarından birinin 14-15 Kasım'da İstanbul Park'ta yapılacak.





DÜNYANIN EN PAHALI OTOPARKI



İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Akfırat Beldesi'nde müşterek inşâ ettiği "İstanbul Park" isimli pist 2011 yılından beri atıl vaziyette.

Pistin inşâsı için 300 milyon dolar harcanmıştı.

Intercity şirketinin sahibi Vural Ak, İTO-TOBB'dan kiraladığı pisti otomotiv firmalarına park yeri olarak kiraya veriyor.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle karantina kararlarına göre bazı pistlerde yarışların iptal edilmesi üzerine 2011'den beri otopark olarak kullanılan İstanbul Pisti'ne yönelen Formula 1 yönetimi Türkiye'ye 2021 takviminde yer vermedi.