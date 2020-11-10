Samanyolu Haber /Spor / Sevinç kısa sürdü: Türkiye listede yok! /10 Kasım 2020 15:26

Sevinç kısa sürdü: Türkiye listede yok!

Formula 1'in 2021 yarış takvimi açıklandı. Bu sene Korona sebebiyle kapatılan pistlerden birinin yerine İstanbul'u tercih eden Formula 1 yönetimi İstanbul'a yeni listede yer vermedi.

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SAMANYOLUHABER- Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle karantina kararlarına göre bazı pistlerde yarışların iptal edilmesi üzerine 2011'den beri otopark olarak kullanılan İstanbul Pisti'ne yönelen Formula 1 yönetimi Türkiye'ye 2021 takviminde yer vermedi. 

F1 yönetiminin aldığı karara göre Korona sebebiyle 2020 yarışlarından birinin 14-15 Kasım'da İstanbul Park'ta yapılacak. 

DÜNYANIN EN PAHALI OTOPARKI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Akfırat Beldesi'nde müşterek inşâ ettiği "İstanbul Park" isimli pist 2011 yılından beri atıl vaziyette. 

Pistin inşâsı için 300 milyon dolar harcanmıştı. 

Intercity şirketinin sahibi Vural Ak, İTO-TOBB'dan kiraladığı pisti otomotiv firmalarına park yeri olarak kiraya veriyor.   
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