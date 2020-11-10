Sevinç kısa sürdü: Türkiye listede yok!

F1 yönetiminin aldığı karara göre Korona sebebiyle 2020 yarışlarından birinin 14-15 Kasım'da İstanbul Park'ta yapılacak.
DÜNYANIN EN PAHALI OTOPARKI
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Akfırat Beldesi'nde müşterek inşâ ettiği "İstanbul Park" isimli pist 2011 yılından beri atıl vaziyette.
Pistin inşâsı için 300 milyon dolar harcanmıştı.
Intercity şirketinin sahibi Vural Ak, İTO-TOBB'dan kiraladığı pisti otomotiv firmalarına park yeri olarak kiraya veriyor.