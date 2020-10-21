Samanyolu Haber /Gündem / Fotoğraftan saatler sonra Korona! /21 Ekim 2020 13:16

Fotoğraftan saatler sonra Korona!

Hatay'da çok sayıda toplantı ve etkinliğe maskesiz katılan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'a yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yayman, şahsi Twitter hesabında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hastanesi'nde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. 

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman (soldan 6'ncı) bu fotoğraftan saatler sonra Covid-19 teşhisi konuldu. 

Yayman, “TBMM Hastanesi'nde yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum." dedi.

Yayman’ın testinin pozitif çıkmasından saatler önce çeşitli ziyaretlerde bulunduğu ve toplu çekilen fotoğraflarda maske takmadığı görüldü.
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