Fotoğraftan saatler sonra Korona!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Yayman, şahsi Twitter hesabında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hastanesi'nde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman (soldan 6'ncı) bu fotoğraftan saatler sonra Covid-19 teşhisi konuldu.
Yayman, “TBMM Hastanesi'nde yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum." dedi.
Yayman’ın testinin pozitif çıkmasından saatler önce çeşitli ziyaretlerde bulunduğu ve toplu çekilen fotoğraflarda maske takmadığı görüldü.