Fransa, Ankara Büyükelçisi'ni geri gönderiyor

Fransa Dışişleri Bakanı tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macron’a yönelttiği, "Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" sözleri üzerine çekilen büyükelçi Herve Magro'nun döneceği açıklandı. Le Drian yaptığı açıklamada “İfade özgürlüğünü anlattığı derste Samuel Paty’nin öldürülmesi Türkiye tarafından kasti olarak araçsallaştırıldı” dedi.







Fransız bakan Türkiye’yi kendilerine karşı bir karalama kampanyası başlatmakla suçladı ve Nice saldırısıyla bu tutumun değiştiğini vurguladı. Le Drian, Türkiye'nin Nice saldırısı hakkında 'farklı, açık, belirsizliğe yer vermeyen’ bir kınama yayınladığını belirterek "Fakat bu durum Ankara'yı açıklık getirmekten muaf tutmuyor" dedi.





Jean-Yves Le Drian, ‘son dönemdeki açıklamalarla ilgili büyükelçinin duruma açıklık getirmesi amacıyla Ankara’ya dönmesini istedik’ ifadelerini kullandı.



