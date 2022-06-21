Samanyolu Haber /Dünya / Fransa cephesinden Ukrayna ile ilgili AB üyeliği açıklaması /21 Haziran 2022 23:03

Fransa cephesinden Ukrayna ile ilgili AB üyeliği açıklaması

Ukrayna yönetiminin başvuruda bulunduğu Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda Fransa cephesinden yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Ukrayna'ya resmen 'aday ülke' verilip verilmeyeceğinin görüşüleceği iki günlük AB zirvesi öncesi üye ülkelerden olası sonuca dair açıklamalar gelmeye devam ediyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçen hafta Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesine yeşil ışık yakmasının ardından perşembe günü başlayacak iki günlük zirvede bu statünün resmileştirilmesi bekleniyor.

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Ukrayna'nın bir an önce 'aday ülke' kabul edilmesi konusunda üye ülkeler arasında tam bir görüş birliği olduğunu dile getirdi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da sabahki açıklamasında Ukrayna'nın adaylığı teklifine karşı olan tek bir ülke dahi bulunmadığını dile getirmişti.

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