Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’da bütün sporculara aşı zorunluluğu getirildi /17 Ocak 2022 18:07

Fransa’da bütün sporculara aşı zorunluluğu getirildi

Fransa'da artan koronavirüs vakaları sonrası, aşı zorunlulukları sporcular için de uygulanmaya başlayacak. Hükümet yetkilileri, Fransa'da yarışmak isteyen tüm sporcuların Covid-19'a karşı aşılanması gerektiğini duyurdu.

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Bütün dünya Covid-19 aşısı olmayan Novak Djokovic’in Avustralya’da yaşadıklarını konuşurken, bir hamle de Fransa’dan geldi. Fransa hükümeti, artan vaka sayıları sonrası ülkede mücadele edecek olan sporcular için aşı zorunluluğu getirdiğini açıkladı.

Dünyada günlük koronavirüs vaka sayısının en fazla olduğu ikinci ülke olan Fransa’da yeni aşı zorunlulukları getirildi. Fransa’da hükümet kaynakları Pazartesi günü AFP’ye verdiği demeçte, Fransa’da yarışmak isteyen tüm sporcuların Covid-19’a karşı aşılanması gerekeceğini söyledi. Fransız parlamentosu, sağlık geçiş kartının aşı geçişine dönüştürülmesine onay verirken bu, spor alanları ve stadyumlar da dahil olmak üzere eğlence ve kültürel mekanlara girmek isteyen herkesin aşı olması gerektiği anlamına geliyor. Hükümet, Fransa dışından gelen sporculara muafiyet yapılmayacağını belirtti.

SPOR BAKANI AŞI OLMAYAN SPORCULAR İÇİN MUAFİYET OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu geçen hafta, Novak Djokovic’in turnuvada oynayıp oynayamayacağı sorulduğunda, Fransa Açık gibi bazı etkinliklerin özel bir muafiyeti olabileceğini söylemişti. Ancak Fransız parlamentosunun aldığı yeni karar sonrası Novak Djokovic gibi aşısız sporcular için herhangi bir açık kapı kalmadı. Yakın zamanda Avustralya’dan sınır dışı edilen aşısız Djokivic’in Mayıs ayında Fransa Açık’ta oynayıp oynayamayacağı hakkında sorular soruldu, ancak karar İngiltere, İrlanda ve İtalya’dan gelen ragbi takımları da dahil olmak üzere tüm konuk sporcularını etkileyecek.

TÜRK TAKIMLARI DA ETKİLENECEK

Fransa’nın aldığı aşı kararı sonrası, Avrupa arenasında Türkiye’yi temsil eden takımlar da etkilenecek. Futbol’da Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray’ın olası bir Fransız takımıyla eşleşmesi sonrası kadrolarındaki aşısız sporcular Fransa’ya gidemeyecek. Basketbol’da Avrupa’nın en prestijli turnuvası olan EuroLeague’de mücadele eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes takımları da Fransız temsilcileri ASVEL ve Monaco deplasmanlarına aşı olmayan sporcularını götüremeyecek.
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