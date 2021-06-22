Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’da seçimlerin Nisan 2022’de yapılması planlanıyor /22 Haziran 2021 21:19

Fransa’da seçimlerin Nisan 2022’de yapılması planlanıyor

Fransa’da 2022’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turunun 10 Nisan Pazar, ikinci turu ise 24 Nisan Pazar günü yapılması planlanıyor.Fransa, cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2022'de sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

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Fransa'da gelecek sene yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun 10 Nisan Pazar, ikinci turunun ise 24 Nisan Pazar günü yapılması planlanıyor. Seçimlerin kesin tarihlerin kabine toplantısının ardından 30 Haziran'da netleşmesi bekleniyor.

Fransa anayasanın 7'inci maddesine göre, cumhurbaşkanlığı devir teslimi 13 Mayıs 2022’den önce yapılması gerekirken, gelecek sene yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi, Beşinci Cumhuriyetin on ikinci cumhurbaşkanlığı seçimi olacak.

Aşırı sağ Ulusual Cephe partisi lideri Marine Le Pen, Ayağa Kalk Fransa partisi lideri Nicolas Dupont-Aignan, Boyun Eğmeyen Fransa parti lideri Jean-Luc Mélenchon ve Xavier Bertrand resmi olarak adaylıklarını ilan ederken, Anne Hidalgo ve mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da seçimde aday olması bekleniyor.

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