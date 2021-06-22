Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 57 yeni can kaybı ve günlük 6 bin 143 vaka /22 Haziran 2021 21:52

Türkiye'de 57 yeni can kaybı ve günlük 6 bin 143 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.  

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 238 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 791 oldu, 5 bin 214 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 242 bin 945'e yükseldi.

VAKA VE VEFAT SAYISI ARTTI!

Bakanlığın 21 Haziran verilerine göre, semptom gösteren 429 hastayla birlikte 5 bin 294 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise vaka sayısı yeniden 6 binin üzerine çıktı. Yine dün, 51 kişi hayatını kaybederken bugün de 57 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin 22 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 

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