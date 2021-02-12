Samanyolu Haber /Dünya / Fransa enfekte olanlara tek doz aşı yapacak /12 Şubat 2021 19:07

Fransa enfekte olanlara tek doz aşı yapacak

Fransa Yüksek Sağlık Kurumu, daha önce Covid-19’a yakalanan kişilere aşının tek doz uygulanmasını önerirken, Fransa tek aşı dozu tavsiye eden ilk ülke oldu.

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Fransa Yüksek Sağlık Kurumundan yapılan açıklamada, daha önce Covid-19'a yakalanan kişilerin virüse karşı bağışıklık kazandığı belirtilerek, bu kişilerde tek doz aşı uygulanması tavsiye edildi. Yüksek Sağlık Kurumu, corona virüsüne daha önce yakalanıp iyileşenlerin bağışıklık hafızası geliştirdiğini savundu.

Yetkililer, hastalanan kişilerin aşı vurulmadan önce en az 3 ay ve tercihen 6 ay beklemesini tavsiye etti. Açıklamada, “Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş kişilerin, enfeksiyon sonrası en az 3 ay bağışıklık kazandıkları göz önünde tutulmalı” ifadeleri kullanıldı. Fransa hükümetinin söz konusu kararı onaylaması bekleniyor.

Öte yandan Fransa'da 2 milyon 135 bin 333 kişiye aşının ilk dozunun uygulandığı, ikinci aşı dozunu yaptıran kişi sayısının ise 535 bin 775 olduğu açıklandı. 
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