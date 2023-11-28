Fransa Hindistan'a sattığı Rafale savaş uçaklarını Orta Asya’ya da satmak istiyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Fransa’nın Hindistan’a teslim ettiği 36 Rafale tipi savaş uçaklarından şimdi de Kazakistan ve Özbekistan'a satmak istediği iddia edildi.





Hindistan'ın, 2016'da Fransa ile yapılan anlaşma kapsamında sipariş ettiği 36 Rafale tipi savaş uçaklarının tamamını 2022 sonu ve 2023 başında teslim almıştı.





Fransa’nın, Rafale savaş uçaklarını Kazakistan ve Özbekistan'a satmak istediği, bu kapsamda bu ülkelerle lobi faaliyeti yürüttüğü iddia edildi.





Fransız gazetesi La Tribune, Fransa’nın Rafale savaş uçaklarını Kazakistan ve Özbekistan'a satmak istediği, bu bağlamada Fransız şirketi Dassault Aviation’ın birkaç aydır bu yönde çalışma yürüttüğü bildirildi.

Fransız şirketin yoğun çalışmaları sonrası Astana ve Taşkent’in Fransız askeri uçaklarıyla ilgilenmeye başladığı da iddialar arasında.





Gazeteye göre Özbekistan 24 adede kadar savaş uçağı satın almak istiyor ancak farklı alternatifleri de değerlendirecek. Haberde ayrıca Astana'nın savaş uçağı filosunu da güncellemeyi planladığı belirtiliyor. Ancak Rafale'nin Kazakistan'a teslimatı ihtimali "daha uzak görünüyor."





Fransa Ukrayna'ya uzun menzilli füze verecek





Fransa’nın Hindistan sonrası Orta Asya ülkelerine savaş uçağı teklifi Rusya’yı rahatsız eden bir durum.





Fransa’nın bu tutumu, Rus medyasında daha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya uzun menzilli füze verecekleri sözüyle birlikte anılıyor.





Füze sayısı hakkında bilgi vermeyen Macron, Vilnius’taki NATO zirvesine gelişinde yaptığı açıklamada, ‘Ukraynalılara uzun menzilli saldırılar yapma yeteneği vermek için silah ve teçhizat tedarikini artırmaya karar verdim, aynı zamanda bu Ukrayna'nın kendi topraklarını savunmasına izin veren doktrinimizi de koruyor’ demişti.