Samanyolu Haber /Dünya / FT: Türkiye, Rusya’ya çift amaçlı kullanılan ürünler gönderiyor /28 Kasım 2023 11:38

FT: Türkiye, Rusya’ya çift amaçlı kullanılan ürünler gönderiyor

Financial Times’da çıkan bir makaleye göre yıl içinde Türkiye'nin Rusya'ya komşu ülkeler üzerinden çift kullanımlı mal ihracatı üç katına çıktı.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Çift kullanımlı mallar, genel olarak sivil endüstriyel amaçlarla kullanılan, ancak aynı zamanda silah yapımında da kullanılabilecek özelliklere sahip olan mallara deniyor. Bu tür ürünlerde Türkiye büyük olasılıkla yaptırımları atlayarak Moskova'ya tedarik ediliyor.

Makaleye göre bu yılın dokuz ayında toplam 158 milyon dolarlık bu katagoride mal tedarik edildi. Aynı zamanda gazete, 2015-2021 yılları için ortalama rakamın yıllık 28 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Elektronik araçlar,mikroçipler, iletişim ekipmanları ve optik okuyucular da dahil olmak üzere Rusya'ya ithal edilmesi yasak olan 45 ekipman kategorisinden bahsedildiği yazıyor.

Türk gümrük verileri bu tür ürünlerin Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a tedarikinde keskin bir artış olduğunu gösteriyor. Ancak bu ülkelerin istatistiklerinde ithalatta bir artış yok. Analistler bunun Türkiye'nin malları doğrudan Rusya'ya teslim ettiği anlamına geldiğini söylüyor.

Örneğin Türkiye, bu yılın ilk dokuz ayında Kazakistan'a 66 milyon dolar değerinde çift kullanımlı ürün ihraç etti. Aynı zamanda Kazakistan'ın sadece altı milyon tutarında ithalatı kaydedildi.
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