Fransa, işsizlik yardımını düşürecek

Reform neye amaçlıyor?





Fransa’da bütçe açığı, GSYİH’nın yüzde 5,5’ine çıktı, 'kemer sıkma' politikaları yolda





Fransa’da hükümet bütçe açığını düşürme hedefini yakalamaya çalışırken, vatandaşlarını istihdama katılmalarını teşvik etmek adına işsizlik yardımından yararlanabilecek sürenin kısaltmasının yollarını arıyor.Hükümet, işsizlik yardımlarını düşürmeye yönelik önceki çabaların insanların işe girmeleri için yeteri kadar teşvik edici olmadığı düşüncesiyle istahdama katılımı artırmak için bu adımın atılması gerektiğini düşünüyor.Başbakan Gabriel Attal, işsizlik yardımlarının 18 aydan 12 aya düşürülmesini ve bundan faydalanabilmek için vatandaşların daha fazla çalışmasını öngören bir plan üzerinde çalışıyor.Konu ile ilgili hükümetin üzerinde çalıştığı yasa tasarısının sonbahar aylarında parlamento gündeme gelmesi bekleniyor.İşveren ve işçi sendikaları bu teklife şiddete karşı çıkarken Attal, tasarı hazırlanırken yapacakları görüşmelerde çalışma hayatının temsilcilerinin kendilerine yeni öneriler sunabileceklerini bildirdi.2023'te yapılan bir reform, yardım süresinin işgücü piyasası koşullarına bağlı olarak değişmesine zaten izin veriyor. Mevcut yasa, iş imkanı olması halinde işsizlik yardımı süresinin daha kısa olmasını öngörüyor.Uzun vadeli işsizliğin yaşla birlikte artma eğiliminde olması nedeniyle, en son reform özellikle daha fazla yaşlı işçinin işe alınmasını hedefliyordu.Neden şimdi reforma ihtiyaç var?Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2027'de sona erecek beş yıllık görev süresinin sonuna kadar işsizliği yüzde 5'e düşürmeyi hedefliyor.Mevcut yüzde 7,5'lik işsizlik oranı son 40 yılın en düşük seviyesine yakın olsa da, şu anda reform çağrılarına öncülük eden Maliye ve Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, işsizlik ödeneğiyle ilgili sosyal yardımlarda yeni bir indirim yapılmadıkça bu oranın çok daha aşağı inmeyeceği görüşünü dile getiriyor.Hükümetin diğer önemli bir hedefi Fransa'nın diğer birçok AB ülkesinden daha düşük olan istihdam oranını artırmak.Almanya’da yüzde 77,4 olan istihdam oranı Fransa yüzde 68,5'in üzerine çıkmıyor.Maliye ve Ekonomi Bakanı Le Maire sık sık istihdamın Almanya seviyelerine getirilmesinin ülkenin genel vergi gelirini ve bordro katkılarını artıracağını ve bu durumun kamu sektörü bütçe açığının önemli ölçüde azaltılmasına yardımcı olacağını savunuyor.Derecelendirme kuruluşları ve Fransa'nın AB'li ortakları, Macron hükümetinin 2023'teki hedefi aşmasının ardından bütçe açığını azaltma hedeflerini karşılamaya yönelik çalışmalarını yakından takip ediyor.Fransa’daki işsizlik yardımlarıHükümet, Fransa'daki yardımların diğer AB ülkelerine göre daha cömert olduğu görüşünde.53 yaşında veya daha genç işsiz bir işçi, 18 aya kadar işsizlik yardımı, ayrıca iş imkanı olmaması halinde altı ay da yardım alabiliyor.Bu süre, 53-54 yaş arası çalışanlar için 22,5 ay artı 7,5 ay, 55 yaş üstü çalışanlar için ise 27 ay artı dokuz ay olarak uygulanıyor.Almanya, Finlandiya, Lüksemburg, Portekiz ve İsviçre gibi diğer Avrupa ülkeleri de süreyi işçilerin yaşına göre düzenliyor.