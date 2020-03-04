Fransa, Koronavirüs nedeniyle maske stoklarına el koydu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Koronavirüs nedeniyle devletin koruyucu maske stokları ve üretimine el koyduğunu açıkladı.





Resmi sosyal medya hesabı üzerine açıklama yapan Macron, "El konulan maskelerin devlet tarafından sağlık profesyonelleri ve Koronavirüs'e yakalanan hastalara verileceğini" açıkladı.





Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir yetkili, ülkede yaklaşık 160 milyon maske rezervinin bulunduğunu, stokların yüzde 10’unun da sağlık hizmetlerine dağıtıldığını ifade etti.





Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı da 200’ü aştı.





Bugün Fransa'nın Marsilya kentindeki bir hastaneden 2 bin, Almanya'nın Sulingen kentindeki bir hastaneden de bin 200 koruyucu sağlık maskesi çalındığı ortaya çıkmıştı.