Samanyolu Haber /Gündem / Fransa’nın eski cumhurbaşkanı kitapta Erdoğan’ı anlattı /24 Ekim 2022 12:00

Fransa’nın eski cumhurbaşkanı kitapta Erdoğan’ı anlattı

Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından François Hollande, yeni kitabında görev süresince yaşadıklarını anlattı. Kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir bölüm bulunurken Hollande, Yunan medyasına açıklamalarda bulundu.

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2012-2017 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev alan François Hollande Affronter isimli kitabını kısa bir süre önce yayınladı. Kitapta, Hollande’ın görev süresince başbakan olarak çalışan Recep Tayyip Erdoğan’ı da anlattı. Kitap vesilesiyle Yunan medyasına konuşan Hollande, Erdoğan ile ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea’ya konuşan Hollande’ın sözleri “Erdoğan hem Batı ile hem de Rusya ile olamaz” başlığıyla okura duyuruldu. Kitapta Erdoğan’ı çelişkili olarak tanımlayan Hollande, “Türkiye bir NATO ülkesi dolayısıyla hem Avrupalıların hem de ABD’nin müttefiki olarak öne çıkıyor fakat öbür tarafta iyi ya da kötü sebeplerle Vladimir Putin ile yakınlık gösteriyor. Bundaki iyi sebepler tahıl krizinin çözülmesi fakat kötü sebep de Ukraynalıların bugün kabul edemeyeceği barış anlaşmasında arabulucu olarak görev almak istemesi. Öyle ya da böyle bu ikilem çözüme ulaşmalı” yorumunu yaptı.

“ERDOĞAN SINIRLARIN FARKINDA”

Hollande, “NATO, Türkiye ile Yunanistan arasında kötüleşen ilişkiyi kendi iç sorunu gibi görmeli. İki NATO üyesi ülkenin ilişkilerinin daha da kötüye gidecek hale gelmesini engellemek gerekiyor. En önemlisi de diyalog ve müzakere aracılığıyla bu kriz çözülmeli” dedi.

Kitabında Rusya Devlet Başkanı Putin’in çok kolay yalan söyleyebildiğini dile getiren Hollande, “Erdoğan, bir NATO üyesi ülkeye saldırırsa sadece NATO’dan değil, Avrupa içindeki bütün tartışma ve diyaloglardan dışlanacağını biliyor. Sonuçta o da Avrupa’nın bir üyesi olmak istiyor. Dolayısıyla sınırlarını biliyor” dedi.

PRAG’DAKİ MİÇOTAKİS-ERDOĞAN TARTIŞMASI

Hollande, Prag’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu’nun etkinliğinde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Erdoğan arasında yaşanan gerilimi de değerlendirdi. Bu olayda Avrupa Birliği’nin de bir rolü olduğunu ve Türkiye’nin ilişkiler gerilse de bir AB adayı olduğunu söyledi.

Gelecek yıl Türkiye’de bir seçim yapılacağını hatırlatan Hollande, “Herkes seçim sürecinde aşırı derecede dikkatli olmalı” yorumunu yaptı.
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