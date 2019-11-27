Fransa'da 2020 yılında düzenlenecek yerel seçimler yaklaşırken cemaatçilik tartışmaları ülke gündemine taşındı. Eşitlik ve Adalet Partisi (PEJ) de Fransız-Türk topluluğunu temsil ettiği gerekçesiyle tartışmalara konu oldu.

Euronews Türkçe'den Enis Günaydın'ın haberine göre Cumhuriyetçiler Partisi (Les Republicains) Senatörü Bruno Retailleu tarafından Senato'ya sunulan yasa tasarısında toplumun sadece bir kesimini temsil eden "cemaatçi partiler"in seçimlere katılamaması teklif edildi.

Özellikle Müslüman veya azınlık seçmenlerden oy toplamayı hedefleyen partilerin cumhuriyet değerlerine uymadığını savunan Retailleu, bunların Fransa için birer tehdit olduğunu öne sürdü.

Milletvekili Boyer: Erdoğan'ın partisi seçimlere girmemeli

Tartışmalara katılan Cumhuriyetçiler Partisi Milletvekili Valerie Boyer de tasarıya destek vereceğini belirterek, "Doğrudan Erdoğan'ın partisi olan Eşitlik ve Adalet Partisi'nin Fransa'da seçimlere katılmaması gerekiyor" dedi.

Boyer, 2017 yılındaki seçimlerde bazı partilerin cumhuriyetin bölünmezliği ilkesine aykırı davrandığını, bu partilere devlet tarafından mali destek verilmesinin çelişkili bir durum ortaya çıkardığını savundu.





İddiaların hedefindeki Eşitlik ve Adalet Partisi, daha önce de eleştirilerin hedefi olmuştu. Söz konusu parti Fransa'nın doğusundaki Fransız-Türk topluluğu tarafından kurulmuş olsa da AK Parti veya Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir resmi bağı bulunmuyor.





Valerie Boyer 2011 yılında "Ermeni Soykırımı Yasa Tasarısı"nı meclise sunan milletvekili olarak da tanınıyor.





Macron, yasa tasarısına karşı





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise söz konusu yasa tasarısına karşı olduğunu ifade etti. Cumhuriyetin ilkelerine uyduğu ve etkili olduğu sürece her öneriye açık olduğunu söyleyen Macron, "cemaatçi listeler" için ortak bir tanım bulmanın mümkün olmadığını söyledi.





Macron, "Cemaatçi listeleri nasıl tanımlayacağız? Kim buna hangi kriterler üzerine karar verecek? Siyasette taraflar değişebilir" dedi.





Başbakanlıktan yapılan bir açıklamada da "Kimin seçimlere katılıp katılmayacağına hükümet karar veremez" ifadelerine yer verildi.





'Cemaatçi liste' nedir?





"Cemaatçi liste" tartışması ilk defa Fransa'nın kuzeyindeki Haut-de-France Bölgesi Meclisi Başkanı Xavier Bertrand tarafından başlatıldı. Bertrand'a göre Avrupa Parlamentosu seçimlerinde cumhuriyet değerlerine karşı olan bir parti seçimlere katıldı.





Bu açıklamasıyla Fransız Demokrat Müslümanlar Birliği'ne gönderme yapan Bertrand, toplumun sadece bir kesimini temsil eden partilerin cumhuriyet ilkelerine aykırı olduğu görüşünde. Eşitlik ve Adalet Partisi gibi başka partiler de sadece belli azınlıklara hitap etmekle suçlanıyor.





Fransız Demokrat Müslümanlar Birliği ise suçlamaları reddediyor. Partilerinin dini bir hareket olmadığını savunan Parti Başkanı Nagib Azergui, laikliği ve cumhuriyet değerlerini savunduklarını belirtiyor.





Diğer yandan Retailleu tarafından hazırlanan ve sağcı partilerin desteğini alan yasa tasarısı, tüm partilerin laiklik ve egemenlik ilkelerine saygı duyması gerektiği öne sürüyor. Eğer kabul edilirse, örneğin başörtülü kadın aday gösteren partilere maddi destek verilmeyecek.