Fransa sınırı kapattı : İngiltere'de gıda sıkıntısı kapıda





Fransa'nın bu kararının ardından, İngiltere'nin Kent şehrindeki Dover Limanı'na bağlanan otoyollarda TIR kuyrukları oluşmaya başladı.







Fransa Başbakanı Jean Castex, İngiltere ile hava, kara ve deniz yolu ulaşımını 21 Aralık'tan itibaren 48 saat süreliğine durduracaklarını açıklamıştı.











İngiltere’nin ikinci büyük süpermarket zinciri Sainsbury’s bazı sebze ve meyve türlerinin müşterilere sunulamayabileceğini açıkladı. Sainsbury’s duruma gerekçe olarak Fransa’nın İngiltere ile arasındaki sınırları kapatmasını gösterdi.











Süpermarket devinden yapılan açıklamada, “Hiçbir şeyin değişmemesi halinde gelecek günlerde marul, yaprak salata, karnabahar, brokoli ve narenciye raflarda eksik olacak” denildi. Sainsbury’s, İngiltere ve Fransa hükümetlerinden limanlarda gıda sevkiyatlarının yeniden başlamasını sağlamak için çözüm bulunmasını istedi.

İskoçya’daki kabuklu deniz ürünleri üreticileri de tonlarca malın yolda kaldığını ve bunların bozulabileceğini duyurdu.



Fransa kargo taşımacılığını da durdurdu

DW’nin haberine göre, Fransa, mutasyona uğramış yeni koronavirüs türünün yayılmasını engellemek için hafta sonu İngiltere ile sadece seyahat trafiğini değil, kargo taşımacılığını da durdurdu. Bunun üzerine Dover Limanı kapatıldı, nakliye tırlarının deniz ya da Manş Tüneli yoluyla Fransa’ya geçişi durmuş oldu.

Böylece Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılmasına sayılı günler kala İngiltere’nin Avrupa kıtasıyla olan ana ticaret yolu kesildi.

Fransa, yeni tip corona virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararı aldı.