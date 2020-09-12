Fransa şokta!

Yeni tip Koronavirüs salgını Avrupa'da birçok ülkede etkisini yeniden arttırmaya başlarken, Fransa’da günlük vak'a sayısı 10 bini aştı.





Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 10 bin 561 yeni vak'anın tespit edilmesi ile toplam vak'a sayısının 373 bin 911’e ulaştığı duyuruldu.





Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 910’a yükseldiğini açıkladı.







ZOR KARARLAR ALINABİLİR





Fransa Bilim Kurulu Başkanı Jean-Francois Delfraissy önceki gün yaptığı açıklamada, hükûmetin önümüzdeki 8 ile 10 gün içinde bazı zor kararlar almak zorunda kalacağını ifade etmişti.





Fransa Başbakanı Jean Castex ise dün yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması olmadan bu virüsle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini dile getirmişti.





Fransa’da 10 Eylül Perşembe günü 9 bin 843, dün ise 9 bin 406 yeni vak'a kayıtlara geçmişti.