Samanyolu Haber /Dünya / Fransa terörle mücadele için 7 bin asker görevlendiriyor /15 Ekim 2023 09:29

Fransa terörle mücadele için 7 bin asker görevlendiriyor

Fransa'da bir okula düzenlenen ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında terörle mücadele için görev yapan asker sayısı 7 bine yükseltildi.

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Fransız hükümeti, Arras kentinde dün bir okula düzenlenen saldırı  sonrasında, ülkede terörle mücadele için görev yapan asker sayısını 7 bine yükseltti. Cumhurbaşkanlığı sarayı Elysée'den yapılan açıklamada, Pazartesi akşamına kadar hedeflenen sayıya ulaşılacağı belirtildi.   

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırı sonrasında Arras kentine giderek yerinde bilgi aldı. Arras'ta bir açıklama yapan Macron, bir öğretmenin öldürüldüğü olayın bir İslamcı terör saldırısı olduğunu söyledi ve saldırıyı kınadı. 

Saldırgan Rus vatandaşı bir Çeçen
DW Türkçe'nin haberine göre Arras'taki bir liseye dün düzenlenen saldırıda okulda görev yapan 57 yaşındaki bir öğretmen hayatını kaybetmiş, üç kişi de yaralanmıştı.

Polis çevrelerinden edinilen bilgilere göre, saldırı sonrasında gözaltına alınan zanlı Muhammed M.'nin, 5 yaşındayken ailesi ile birlikte Rusya Federasyonu'na bağlı İnguşetya özerk cumhuriyetinden Fransa'ya geldiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten yetkililerin verdiği bilgiye göre giderek radikalleşen saldırgan 2023 yaz aylarından beri iç istihbarattan sorumlu birimler tarafından izleniyordu. 

Aile üyeleri dahil 10 kişi gözaltında
Fransa'da dün düzenlenen saldırı ile bağlantılı olarak 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. AFP'nin polis çevrelerinden edindiği bilgilere göre, gözaltına alınanlar arasında saldırganın ailesinden de şüpheliler olduğu belirtildi. Bir emniyet kaynağı da gözaltında olanlardan ikisinin Belarus vatandaşı olduğunu aktardı.

Fransa'da alarm seviyesi en yüksek düzeyde
Başbakan Elisabeth Borne, ülkedeki terör tehlikesi için geçerli olan üç aşamalı alarmın en yüksek seviyeye yükseltildiğini duyurdu. Fransa'da en yüksek alarm seviyesi, ülkede düzenlenmesi muhtemel saldırıların engellenmesi için mevcut kapasitelerin artırılmasını ve sorumlu makamların hareket serbestisi ile yetkisinin kapsamının genişletilmesini öngörüyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalarla dün yaşanan İslamcı saldırı arasında bir bağlantı bulunduğunu ve bu bağlantının yaşanan olaya neden olduğunu söyledi. Bir televizyon kanalına konuşan İçişleri Bakanı, soruşturması devam eden saldırı hakkında daha fazla bilgi vermedi.


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