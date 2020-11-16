Samanyolu Haber /Dünya / Fransa: ‘Türkiye’ye ekonomik yaptırımlar uygulanabilir’ /16 Kasım 2020 20:21

Fransa: ‘Türkiye’ye ekonomik yaptırımlar uygulanabilir’

Başta Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile kriz yaşayan, ülkesinde yaşanan peş peşe radikal İslamcı saldırıların ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yaşanan “İslam” tartışması nedeniyle Fransa ile Ankara arasında gergin bir süreç yaşanıyor.

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Daha önce Türkiye’nin Gümrük Birliği’nden ayrılmasını talep eden Fransa, Türkiye’ye ekonomik yaptırımların uygulanabileceğini söyledi.

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, "Ekonominin bazı sektörlerinde Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir. Tüm seçenekler görüşülüyor" açıklamasında bulundu.

Beaune, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nden lağvedilmesinin etkili olmayacağını ifade etti.

Fransa'nın Türkiye karşısında yalnız olmadığını belirten Beaune, şunları söyledi:

"Bugün hiçbir Avrupa ülkesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rejimiyle ilgili yanılsamalar görmüyor. Son AB zirvesinde Türkiye'ye bir şans daha verdik, ancak yine sistematik provokasyon ve saldırganlık yolunu seçtiler. Somut kararlar vermek için henüz çok erken. Tüm ortaklarımızın oy hakkı var.”
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