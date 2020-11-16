Fransa: ‘Türkiye’ye ekonomik yaptırımlar uygulanabilir’

Daha önce Türkiye’nin Gümrük Birliği’nden ayrılmasını talep eden Fransa, Türkiye’ye ekonomik yaptırımların uygulanabileceğini söyledi.







Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, "Ekonominin bazı sektörlerinde Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir. Tüm seçenekler görüşülüyor" açıklamasında bulundu.





Beaune, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nden lağvedilmesinin etkili olmayacağını ifade etti.





Fransa'nın Türkiye karşısında yalnız olmadığını belirten Beaune, şunları söyledi:





"Bugün hiçbir Avrupa ülkesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rejimiyle ilgili yanılsamalar görmüyor. Son AB zirvesinde Türkiye'ye bir şans daha verdik, ancak yine sistematik provokasyon ve saldırganlık yolunu seçtiler. Somut kararlar vermek için henüz çok erken. Tüm ortaklarımızın oy hakkı var.”