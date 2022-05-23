Fransa, Ukrayna'nın AB üyeliğine takoz mu koydu?

Tam üyelik konusunda dürüst olunması gerektiğini belirten Bakan Beaune, buna karşın Ukrayna'nın üyelik süreci boyunca 'Avrupa siyasi topluluğuna' katılabileceğini dile getirdi.



"Ukrayna'nın 6 ay, 1 yıl ya da 2 yıl içinde AB'ye üye olabileceğini söylersek yalan söylemiş oluruz" diyen Beaune, "Bu gerçekçi olmaz. (Üyelik) kuşkusuz 15-20 yıl alacak." diye konuştu.



Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna'nın uzun vadede AB ile entegrasyonuna olumlu bakıyor ancak bu konuda acele karar verilmeyeceğini mesajını veriyor.



Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, geçen haftaki açıklamasında ülkesinin Ukrayna’dan önce Batı Balkan ülkelerini Avrupa Birliği’nde (AB) görmek istediğini söyledi.



krayna'nın AB üyeliğinin hızlandırılmasına karşı çıkan Scholz, "AB'ye giden yolda kestirme yolların olmaması Batı Balkanlar'daki 6 ülkeye karşı da adil olmanın gereğidir. Bu ülkeler yıllardır yoğun reformlar yapıyorlar ve katılıma hazırlanıyorlar. Onlara verdiğimiz sözleri tutmamız sadece bizim güvenilirliğimizle ilgili bir mesele değildir. " değerlendirmesinde bulundu.



Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parçası olan 3 ülke Avrupa Birliği üyeliği için resmi başvuru yaptı. Ukrayna ve Gürcistan'ın ardından Moldova da mart ayı başında AB'ye başvurduğunu duyurmuştu.



Yine Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili de, Gürcistan'ın AB'ye katılım için ilgili başvuru dilekçesini imzalayarak, söz konusu dilekçeyi AB'nin ilgili kurumlarına göndereceklerini açıklamıştı.



Gürcistan'ın Avrupa'nın parçası olduğunu ve tarihi bir gün yaşadıklarını vurgulayan Garibaşvili, "AB üyeliğine başvurmak, Gürcistan'ın Avrupa entegrasyonu yolunda attığı önemli bir adımdır. Tarihimizde yeni bir sayfayı açan ve ortak bir Avrupa ailesi ile bizi birleştirmeyi amaçlayan atalarımızın çabalarını sürdüren bir aşamadır. Gürcistan bir Avrupa devletidir. Ülkemiz, uzun tarihi boyunca her zaman Avrupa kültür ve medeniyet alanına ait olmuştur ve hala onların korunmasına, gelişmesine değerli katkılarda bulunmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.