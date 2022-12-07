Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'da elektrik krizi nedeniyle set üstü ocak ve el feneri satışları 10'a katlandı /07 Aralık 2022 14:19

Fransa'da elektrik krizi nedeniyle set üstü ocak ve el feneri satışları 10'a katlandı

Fransa'da elektrik kesintisi riski nedeniyle vatandaşların, set üstü ocak ve el fenerlerine akın ettiği belirtildi.

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RMC'nin haberine göre tüplü set üstü ocak, el feneri, güneş panelli portatif ısıtıcı ve aydınlatıcılar ile kamp tüplerinin satışı, son 10 günde geçen yılın aynı dönemine göre 10 kat arttı.

Ülkede kış aylarında elektrik kesintisi riskinin giderek artması, söz konusu malzemelerin satışında patlama yaşanmasına neden oldu.

Ayrıca vatandaşların elektronik malzeme satan mağazalardan jeneratör talepleri de artış gösterdi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, ülkedeki elektrik üretimine ilişkin abartılı korku senaryolarının üretildiğini savunmuş, "Biz büyük bir ülkeyiz, harika bir enerji modelimiz var, savaşa rağmen bu kışı (sorunsuz) sürdüreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Fransa'da, Rusya'nın ülkeye gaz arzını kesmesi ve birçok nükleer santralin bakımda olması nedeniyle elektrik üretiminde düşüş yaşanıyor.

Hükümet, daha önce işletilmesini durdurduğu Saint-Avold'daki kömür santralini tepkilere rağmen yeniden faaliyete geçirmişti.

Enerji üretiminin önemli oranda nükleer santrallerle sağlandığı Fransa'da, evlerde kullanılan ocak ve ısıtıcıların büyük çoğunluğu elektrikle çalışıyor.
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