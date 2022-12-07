Samanyolu Haber /Gündem / Atina'da 2008'de polisin öldürdüğü genci anma yürüyüşünde olay çıktı /07 Aralık 2022 14:16

Atina'da 2008'de polisin öldürdüğü genci anma yürüyüşünde olay çıktı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 2008'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un 14. ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen yürüyüşlerin ardından, polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı.

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Atina'nın merkezinde bir araya gelen binlerce eylemci, polis şiddetini kınayan sloganlar atarak Parlamento binasına doğru yürüdü.

Eylemciler, Grigoropulos'u anarken dün 16 yaşındaki Kostas Frangulis'in polis kurşunuyla başından ağır yaralanmasını da protesto etti.

Eylemcilerden ayrışan bir grup, Eksarhia semtine yöneldi. Buradaki grubun polise taş ve molotofkokteyli atması üzerine, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

Selanik'te düzenlenen eylemde de benzer olaylar yaşandı. Kamara'da buluşan binlerce eylemci, Selanik sokaklarında polis şiddetini protesto ederken bir grup eylemci, polise molotofkokteyli attı, bazı çöp konteynerlerini ateşe verdi.

Grigoropulos, 2008'de polis kurşunuyla öldürülmüştü
Aleksandros Grigoropulos, 6 Aralık 2008'de polisin açtığı ateş sonucu 16 yaşında hayatını kaybetmişti.
Grigoropulos'un ölümü üzerine Atina'da düzenlenen gösteriler 2 hafta sürmüş, çok sayıda bina ve araç zarar görmüştü.


Kostas Frangulis de dün polis kurşunuyla ağır yaralandı
Selanik'te dün sabah erken saatlerde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.
Başından yaralanan 16 yaşındaki Kostas Frangulis, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Yunanistan Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, polisin genci, satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtilmişti.
Gencin, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı aktarılan açıklamada, polisin iki el ateş açarak sürücüyü durdurmaya çalıştığı kaydedilmişti.???????
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