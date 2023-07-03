Fransa'da genci öldüren polis için 1 milyon euro toplandı

Eleştiriler üzerine açıklama yapan, bağış kampanyasının yürütüldüğü internet platformu GoFundMe, soruşturma yürütülen polis için açılan bağış kampanyasının şirketin ilke ve kurallarına aykırı olmadığını duyurdu.





DW'de yer alan habere göre 27 Haziran Salı günü, polisin dur ihtarına uymayan, akabinde yaşadığı kovalamaca sonunda aracı durdurulan ve otomobilin kontağını kapatmak yerine gaza basarak uzaklaşmak istediği sırada polisin ateşlediği silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybeden 17 yaşındaki Nahel M.'nin ölümü sonrasında ülkede başlayan protestolar sürüyor.Fransa İçişleri Bakanlığı, protesto gösterilerindeki şiddet eylemlerinin azaldığını, ancak buna rağmen bu gece de güvenlik amacıyla 45 bin polisin görevlendirileceğini açıkladı.Bu arada Nahel M.'nin ölümüne neden olan polis için, aşırı sağcı görüşleriyle tanınan televizyon sunucusu Jean Messiha'nın başlattığı bağış kampanyasında toplanan para miktarındaki rekor artış da tartışmalara neden olmaya devam ediyor.Messiha'nın, Nahel M.'nin ölümü sonrasında hedef haline gelen katil polisin ailesi için başlattığı bağış kampanyasında sadece dört günde 1 milyon eurodan fazla para toplandığı bildirildi. Messiha, bağışın "sadece işini yapan ve bu nedenle büyük bedel ödemek zorunda kalan polis memuru Florian M.'nin ailesi için" toplandığını vurguladı. Söz konusu bağış kampanyası internet platformu GoFundMe üzerinden yürüyor. Kampanyada, şu ana dek tek kişinin yaptığı en büyük bağışın da 3 bin euro olduğu belirtiliyor. Messiha, polis için açtığı hesapta toplanan paranın, ölen gencin ailesi için açılan hesapta toplanandan daha fazla olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, 17 yaşındaki Nahel M.'nin ailesi için başlatılan bağış kampanyasında ise şimdiye kadar 200 bin euro toplandığı aktarıldı.Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, radyo kanalı France Inter'e verdiği demeçte, söz konusu bağış kampanyasının ülkede sükunetin yeniden tesis edilmesine hizmet etmediğini belirterek tepkisini dile getirdi. Sol popülist milletvekili David Guiraud da, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mesaj özetle bu: Arapları öldürün ve milyoner olun" diyerek tepkisini dile getirdi.Bugün kabine toplantısı sonrası farklı konularda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki olaylara da değindi. Erdoğan yaşananlara dair, "Beyaz adamın üstünlüğüne dayanan sömürgeci, kibirli, gayriinsani zihniyetin varlığının halen devam ettirdiğinin işaretidir. Özellikle sömürgeci geçmişi ile bilinen ülkelerde kültürel ırkçılık, kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür. Fransa'da başlayan olayların kökünde işte bu zihniyetin inşa ettiği sosyal mimarı vardır" ifadelerini kullandı. Şiddetli protestoların görüldüğü banliyölerde yaşayan göçmenlerin çoğunun Müslüman olduğunu da söyleyen Erdoğan, "Şiddet şiddeti doğurarak, Fransa'da bugün yaşanan şiddetli olaylara sürükledi" dedi.Yapılan devlet ve hükümet karşıtı gösterilerde yaşanan şiddet olayları için ise Erdogan, "Kamu malına zarar verilmesini, sokakların yakılıp, yıkılmasını, mağazaların yağmalanmasını elbette tasvip etmiyoruz. Sokak olayları meşhur hak arama metodu olamaz. Ancak sosyal patlamadan otoritelerin de ders çıkarması gerektiği açıktır" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'daki Türkiye kökenlilere ilişkin olarak da, "Büyükelçilik ve konsoloslarımız her zaman vatandaşlarımızın yanındadır. Endişe ile karşıladığımız son hadiselerin şiddet sarmalı daha fazla büyümeden bir an önce sona ermesini diliyoruz" diye konuştu.