Samanyolu Haber /Gündem / Montaj videoyu AKP'li vekil yaptı, Fahrettin Altun'un itirazına rağmen Erdoğan kullandı /04 Temmuz 2023 00:20

Montaj videoyu AKP'li vekil yaptı, Fahrettin Altun'un itirazına rağmen Erdoğan kullandı

CHP'li Ali Mahir Başarır, CHP'nin seçim videosunu PKK'lılarla bir AKP'li vekilin montajladığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilerek bu videoyu kullandığını söyledi. Başarır, videonun kullanılmasına Fahrettin Altun'un itiraz ettiğini de anlattı.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır seçim sürecinde PKK lideri Murat Karayılan ile hazırlanan sahte videoya ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'nin seçim kampanya videosu, PKK'lılarla montajlanarak Kandil'in destek verdiği iddiasını edilmiş, ve hatta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'da mitinglerin de binlerce kişiye defalarca izlettirmişti. Daha sonra Erdoğan canlı yayın esnasında videonun montaj olduğunu kabul etmiş "Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü" diyerek savunmuştu.

Başarır şöyle anlattı:

"İlk kez burada anlatayım, isim de vermeyeyim çünkü söz verdim. Dedi ki, 'ben bu Karayılan videosunu yaptım, çok da tuttu. Sonra cumhurbaşkanına gösterdim. Çok güzel olmuş, demiş. Allah var, İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'bu sahte kullanamazsınız' demiş. Kullanırım, diye yanıt vermiş."

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TRT Haber canlı yayınında mitinglerinde izletilen videoları sahiplenmiş ve montaj olduğunu kabul etmişti. Erdoğan söz konusu videolar için "CHP Genel Başkanı sırtını PKK terör örgütüne dayamıştır. Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar 'haydi, haydi, haydi' türü. Anladınız mı? Kandil'dekilerle bu şekilde; ama montaj ama şu ama bu. PKK'lılar bunlara destek verdi" ifadelerini kullanmıştı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a tepki göstererek "Montajcı sahtekar" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın söz konusu ifadelerine tepkiler yükselmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Montaj videoyu AKP'li vekil yaptı, Fahrettin Altun'un itirazına... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:39:14